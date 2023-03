Concòrdia proposa convertir el 50% del territori en parc natural unificant les valls de Sorteny, Comapedrosa i Madriu-Perafita-Claror

Andorra la VellaEl número catorze de la llista nacional de Concòrdia, Cristian Cerqueda, ha exposat aquesta tarda la proposta de la formació sobre el fet de convertir un 50% del territori del país en parc natural. "A part de ser un atractiu turístic de primer nivell, la natura del país també és la base dels nostres valors i d'allò que representa Andorra. I ens estem adonant que aquests últims 20 o 30 anys hi ha una onada de formigó que està submergint aquestes muntanyes" lamentava.

El candidat de Concòrdia ha explicat que la proposta del partit consisteix a unificar els tres territoris existents que ja es troben catalogats com a reserves naturals nacionals i que són el Parc Natural de la vall de Sorteny, el Parc Natural del Comapedrosa i la Vall del Madriu-Perafita-Claror. "Els volem enllaçar perquè des del punt de vista ecosistèmic han d'estar interconnectats" ha assegurat Cerqueda mentre afegia que "els parcs han d'estar vius d'animals i la gent hi ha de poder passejar".

En aquest sentit, Cerqueda ha assenyalat que la iniciativa es vol dur a terme a partir de diversos punts de transició com podria ser el Bony de les Neres, que està situat al centre geogràfic d'Andorra i que permetria, en aquest cas concret, funcionar com un pas d'animals entre la Vall del Nord i la Vall d'Orient. "És molt important que hi hagi aquest continu geogràfic per poder preservar la natura i que el medi ambient pugui continuar sent el centre de les preocupacions i les necessitats del país" ha destacat el candidat de la iniciativa encapçalada per Cerni Escalé. "Tenim més de vuit milions de turistes que a l'estiu venen a gaudir de la naturalesa i a l'hivern de les pistes. Hem de mantenir aquest paisatge, que és el nostre" ha apuntat Cerqueda.

Quant a la normativa referent a la construcció, Cerqueda ha recordat que aquests parcs naturals pertanyen a terrenys comunals i que, en tot cas, s'hauria de permetre poder edificar i treballar sempre que estigués en harmonia amb la natura. "El rol de l'agricultor i el ramader és vital. Aquí tots som fills o nets de pagesos i això també ho tenim molt clar" ha ressaltat el número catorze de Concòrdia. "Ara bé, no ens semblaria bé utilitzar els terrenys per a construir-hi segones residències per als rics" ha deixat clar Cerqueda.

Pel que fa als recursos hídrics, Cerqueda ha comentat que des de la formació política tenen la intenció de preservar tot allò que fa referència a les capçaleres de conca i les muntanyes principals.