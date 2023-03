Concòrdia proposa un espai de creació per a artistes per enfortir la xarxa cultural del país

Andorra la VellaLa número tretze de la llista nacional de Concòrdia, Meritxell Díaz, ha fet públic aquest dimecres en el marc d'un acte obert al públic celebrat a la Llibreria La Trenca d'Andorra la Vella la proposta més destacable del programa electoral del partit en l'àmbit cultural: la creació d'un espai de creació per a artistes del país o convidats que s'ubicaria a la zona del barri antic d'Andorra la Vella.

Tal com ha insistit Díaz -qui ha assistit acompanyada del candidat a la llista territorial d'Andorra la Vella Martí Alay- Concòrdia no s'estaria oposant a la construcció d'un museu nacional -el projecte protagonista del programa electoral de DA-, però sí que estaria prioritzant aquesta proposta que, a diferència d'un gran projecte de país i, en un moment de grans inversions pressupostàries, persegueix l'objectiu d'integrar-se en l'urbanisme del barri a partir d'un pressupost molt menys costós. "Crec que Concòrdia va molt a favor d'aquest tipus de construccions o aprofitaments d'espais, no d'una manera monumental sinó adaptat a les dimensions de país" ha destacat Díaz. "Potser no cal fer un edifici enorme que sigui més ego que infraestructura. Allò que busquem, més aviat, és un projecte racional que cobreixi les necessitats existents implicant les persones i els mateixos artistes" ha afegit la candidata de Concòrdia, qui afirmava que un espai en constant dinamisme permetria la possibilitat d'incloure tendències artístiques més modernes.

De fet, tal com ha indicat la candidata de la llista encapçalada per Cerni Escalé, la formació fa aquesta proposta per a cobrir una mancança de país. "Hi ha molt potencial creatiu, molts artistes, però ens costa tenir plataformes per exhibir i per a crear" ha indicat mentre enumerava alguns referents pel que fa a concepte com ara el Konvent Zero, la 'Fábrica de Arte Cubano', el CCCB de Barcelona o el 104 a França. "Nosaltres estem pensant en un espai absolutament transversal i obert. Un espai que no tingui límits a escala d'artistes i que tingui cabuda per a totes les disciplines més enllà de funcionar com un espai de trobada on es creïn sinergies" ha exposat.

Díaz, a més, ha assenyalat que el fet d'incloure un projecte d'aquestes característiques al Principat permetria ampliar el radi de les persones que consumeixen cultura al país. "Volem crear una mica més de circuit i de moviment cultural. Volem fer xarxa" ha posat de manifest la candidata de Concòrdia.