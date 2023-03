Concòrdia proposa que hi hagi metges de capçalera als centres d’atenció primària

Escaldes-EngordanyConcòrdia veu amb preocupació la "saturació" que s'està vivint al servei d'urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i per aquest motiu proposen que els centre d'atenció primària comptin amb un metge de capçalera. Així, ho ha posat en relleu la número dos de la llista territorial de la formació per Escaldes-Engordany, Lara de Miguel.

"Moltes vegades tenim alguns problemes que potser no s'haurien d'atendre a urgències, però el fet de no tenir aquest metge als centres d'atenció primària fa que ens hi desplacem", ha posat en relleu De Miguel, que ha afegit que la proposta de la seva formació és que durant el dia un metge de capçalera pugui ser present als centres d'atenció primària per poder atendre totes aquelles patologies que no són una emergència. I posa com a exemple els pares que sovint "s'espanten" amb problemes de salut que puguin tenir els fills i que acaben portant l'infant a urgències quan segurament no seria necessari acudir a aquest servei. "Incorporant un metge als centres de salut faria que es descongestionessin les urgències", ha asseverat.

Des de la formació s'han mostrat també incrèduls amb la proposta d'ampliar l'hospital. "No sé d'on traurem els diners", ha assegurat De Miguel, que ha afegit que potser el que cal és que aquests diners vagin destinats a cobrir serveis "més necessaris i reforçar el que ja tenim".

La número dos de la llista territorial de Concòrdia a Escaldes-Engordany també ha manifestat que volen tenir en compte les patologies de la gent gran i que la seva proposta seria incloure el podòleg a la cartera de serveis de la CASS, una demanda que el col·lectiu els ha fet arribar.

Quant a la manca d'especialistes que viu el país en certes branques, De Miguel ha manifestat que per solventar el problema caldria "estudiar-ho amb les persones implicades".