Concòrdia qüestiona la compatibilitat de l'acord d'associació amb ser selectiu amb la inversió estrangera

Andorra la VellaConcòrdia està assolint una de les pretensions més clares amb què van arribar a la política. I és que tal com declara un dels seus impulsors, Cerni Escalé, el moviment està influint en el debat públic, el que té contents les fins ara cares visibles del projecte. Amb les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, en què ja parla de ser selectiu amb la inversió estrangera.

Però és precisament en aquest aspecte on Escalé dona una de freda i una de calenta. Planteja una qüestió amb aquest respecte, i és que es pregunta com s'aconsegueix ser selectiu amb la inversió estrangera i a la vegada tombar barreres amb la Unió Europea, que té en el lliure mercat un dels seus pilars fonamentals. Argumenta que malgrat no conèixer els detalls de l'acord, no semblen dues idees especialment compatibles.