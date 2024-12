Concòrdia veu "irrisòria" la previsió de superàvit de 5 milions davant el deute públic

Andorra la VellaEl líder de Concòrdia, Cerni Escalé, ha expressat el seu descontent amb la previsió de tancament del pressupost per a 2024, que preveu un superàvit de 5 milions d'euros. Escalé ha considerat aquesta quantitat “irrisòria” tenint en compte el nivell d'endeutament públic del país, que ha continuat augmentant en els darrers anys.

Segons les últimes dades, el deute públic al Principat a final de 2023 ascendia a 1.241 milions d'euros, un increment que, malgrat algunes reduccions en termes absoluts, ha continuat repercutint en cada ciutadà, amb un deute per persona de 15.309 euros. Aquesta xifra ha crescut un 17% des de 2018, quan el deute per habitant era de 13.002 euros.

Tot i això, el deute per habitant a Andorra continua sent inferior al dels seus veïns, Espanya i França, on els deutes per persona arriben a ser gairebé tres vegades superiors.

Per la seva banda, el Departament d’Estadística va informar que l’endeutament públic va disminuir un 0,6% el 2023 en comparació amb el 2022, passant de 1.249,1 milions a 1.241,5 milions. No obstant això, el sector administracions públiques ha registrat una reducció en la ràtio d'endeutament respecte al PIB, que ha baixat al 36%, tot i que Escalé adverteix que aquesta reducció no és suficient per abordar les necessitats d'inversió a llarg termini.