Lladós confirma un superàvit de 5 milions i defensa el pressupost de 2025

Andorra la VellaEl ministre de Finances, Ramon Lladós, ha confirmat que el 2024 es tancarà amb un superàvit de 5 milions d’euros, un resultat positiu que ha volgut destacar enmig del debat de totalitat del pressupost del Govern per a l’exercici 2025, celebrat aquest dijous.

Lladós ha subratllat els esforços del Govern per pal·liar els efectes de la pujada de preus, especialment en l’habitatge, una problemàtica que afecta sectors vulnerables de la població. "Hem de continuar diversificant l'economia del país", ha afegit el ministre.

Govern té previst invertir més de 23 milions d’euros en habitatge el 2025, amb la qual cosa l’esforç acumulat entre 2023 i 2024 en aquest àmbit superarà els 70 milions. Paral·lelament, es destinaran 40 milions d’euros en mesures per evitar la pèrdua de poder adquisitiu, amb l’objectiu d’ajudar la població a fer front a l’impacte de la inflació.

Les alternatives de l'oposició

Cerni Escalé, líder del principal partit de l’oposició, Concòrdia, ha obert el debat de totalitat amb una intervenció crítica cap al projecte pressupostari dels Demòcrates. Escalé ha argumentat que el pressupost no afronta amb prou contundència la crisi de l’habitatge i ha reclamat un augment significatiu de la despesa en aquest àmbit. A més, ha qüestionat la distribució de recursos entre despesa de l’administració i inversions.

Escalé ha subratllat que, mentre que l’any 2012 el Govern destinava 321 milions d’euros al funcionament de l’administració i 215 milions a inversions, la tendència s’ha invertit de forma dràstica. Segons el líder de Concòrdia, el pressupost del 2025 destina 548 milions al funcionament administratiu, però només 120 milions a inversions, una situació que ha qualificat de preocupant.

La presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, també ha intervingut en el debat i ha destacat la necessitat d’una reflexió col·lectiva sobre el creixement del país. Casal ha instat a saber fins on volem créixer i en benefici de qui, a l’hora que ha expressat que la modificació de la Llei general d'ordenació del territori ha de ser una qüestió “pràctica més que cosmètica”. El conseller Víctor Pintos ha anunciat que votarà a favor del pressupost i s'ha mostrat d'acord amb diverses propostes de Montaner.

Per la seva part, Carine Montaner, presidenta d'Andorra Endavant, ha coincidit amb la necessitat de racionalitzar la despesa pública, valorant els organismes innecessaris. Andorra Endavant ha defensat un model de gestió pública responsable i ha subratllat que “nosaltres no critiquem, proposem solucions”. Així mateix, ha demanat que no s’augmentin els impostos i que s’inverteixi més en digitalització per tal d’estalviar recursos i millorar l'eficiència.

Govern defensa que és un pressupost "realista"

El ministre Lladós, per la seva banda, ha defensat que l’augment de despesa administrativa és necessari per atendre una població en creixement i ha reiterat que el pressupost inclou inversions significatives en àmbits clau com l’habitatge, les infraestructures i les mesures socials.

Finalment, ha assegurat que el Govern treballa en un equilibri entre sostenibilitat financera i respostes a les necessitats socials, destacant que el superàvit de 5 milions evidencia la bona gestió econòmica del 2024.