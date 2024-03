Concòrdia veu un "problema democràtic" en la distribució d'informació de l'acord d'associació

Andorra la VellaConcòrdia té clar que Govern està jugant brut amb la difusió de la informació sobre l’acord d’associació. D’una banda, critiquen que la que reben per part de l’executiu és parcial i no actualitzada i, d’altra banda, denuncien que a les xerrades a instituts amb alumnes de batxillerat només es presenta informació sobre les bondats del pacte sense esmentar els possibles riscos que tindria un hipotètic ‘sí’ al referèndum, programat per a principis del 2025.

Núria Segués, consellera general del grup parlamentari, diu que, a priori, no s’ha començat la campanya sobre l’acord. Tot i això, exposa que hi ha “propaganda de Govern” amb determinats col·lectius. La consellera diu que algunes reunions que han tingut lloc a centres educatius per divulgar informació sobre les implicacions del pacte Andorra-UE són esbiaixades. A més, detalla que cal tenir en compte que es tracta d’alumnes que marxaran aviat a l’exterior i acusa l’executiu d’aprofitar aquesta circumstància per ‘vendre’ l’acord. Segués assegura que “no se’ls dona tota la informació necessària per poder discernir entre ‘pros’ i ‘contres'” i, per tant, no poden prendre una decisió fonamentada.

Per les raons exposades, Cerni Escalé, líder de la formació, ha demanat a Govern més transparència a l’hora de compartir la informació. Tanmateix, ha titllat de “profund problema democràtic” l’actuació de l’executiu, ja que, segons ha exposat, no reben la informació suficient per a abordar un debat. A més, critica que, escudant-se en el pacte d’estat, envien informació a col·lectius que no tenen representació parlamentària pel fet que sí que formen part de l’organisme sobre el qual Escalé ha dit que “no té cap suport legal”.