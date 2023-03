Concòrdia vol crear un impost a les begudes ensucrades per desincentivar el consum

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaConcòrdia ha presentat aquest dimecres les propostes per la millora de la salut de la ciutadania. L'objectiu de la formació, a través del treball conjunt entre els ministeris d'Educació i Salut, és garantir "una bona salut durant tota la vida, evitant el sedentarisme i mals hàbits. La idea és que durant tota la vida d'una persona hi hagi una proposta de salut eficient des del primer moment fins al final", segons ha explicat Jordi Cantons, candidat de la llista nacional.

Pel que fa a la infància i l'adolescència, Concòrdia aposta per la creació de programes per la promoció de la salut alimentària i esportiva, que serien treballats des de l'escola i també amb les famílies. En aquest fragment de la societat, una de les accions que impulsaria la formació, en cas d'arribar al Consell General, és la creació d'una taxa sobre les begudes ensucrades. "És una mesura efectiva sobre productes que poden provocar problemes, com és el cas de les begudes ensucrades, perquè sigui més complicat el seu consum i la incidència en les malalties relacionades amb la seva ingesta, sobretot entre la gent més jove", ha assegurat Cantons.

Sobre el col·lectiu de la gent gran, el candidat de Concòrdia ha explicat que la voluntat és afavorir l'envelliment actiu a través de programes, treballats amb les cases pairals, com l'organització de viatges col·lectius, etc. "Volem vincular amb la comunitat, a través de projectes inclusius de solidaritat, on es puguin trobar persones més joves, que ajudessin a les més grans a fer passejos, sortides, etc.", ha afirmat Cantons.