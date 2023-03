Concòrdia vol un pla nacional d’infraestructures per orientar els accessos rodats

Andorra la VellaLa mobilitat és un dels punts forts del programa de Concòrdia. Aquest matí, al costat de la rotonda del Km. 0, un dels punts amb més trànsit del país, la número 2 de la formació, Nuri Segués, ha parlat de les diferents propostes que té la formació en matèria de mobilitat.

Segués ha apuntat a la necessitat que hi hagi "un pla nacional d'infraestructures que permeti orientar tots els serveis així com els accessos rodats al Principat". En aquest sentit, acompanyant aquesta proposta, ha presentat una bateria de mesures "que cal agafar en el seu conjunt" i que serviran per afrontar "d'una manera holística" l'actual problema de la mobilitat.

Un transport col·lectiu des de Sant Julià de Lòria fins a Escaldes-Engordany, la rehabilitació i ampliació de vora vies, camins rals o passejos del riu perquè es pugui transitar entre nuclis de població a peu, la creació d'aparcaments dissuasoris o una targeta única per aparcar a un preu reduït per als residents al Principat formen part d'aquestes propostes amb les quals Concòrdia vol entomar l'excés de trànsit rodat que avui en dia pateix el país.

"Totes aquestes mesures han d'anar acompanyades d'un embelliment de les carreteres transitables del país, utilitzant elements tradicionals tals com la pedra seca o les cobertes vegetals, per tenir cada cop un país més verd, i amb menys ciment, sense tant color gris" ha ressenyat Segués. Finalment, ha recordat que la formació aposta per acabar el vial de Sant Julià, i ha dit que "hem d'afrontar també el problema de congestió que hi ha a la Massana, però cal veure quina és la millor opció; si és un vial com el lauredià o una altra. Cal explorar-ho".