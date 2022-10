El Consell d'Europa recomana que el raonador pugui impugnar lleis al Constitucional

Andorra la VellaEl raonador del ciutadà hauria de tenir la possibilitat d'apel·lar la constitucionalitat de les lleis i reglaments davant del Tribunal Constitucional. Aquest és el parer de la comissió de Venècia, un òrgan consultiu del Consell d'Europa al qual Andorra ha demanat la seva opinió per reforçar la institució.

Després de la vista que els experts d'aquest òrgan van fer a Andorra, aquest dimarts han estat presentades les conclusions, que recullen, entre altres, la recomanació de la possibilitat d'acció davant el Constitucional abans esmentada. A més, també es posa en relleu que per tal d'assegurar la independència del raonador "al més alt nivell" es recomana que la creació de la institució, el seu mandat, el procés d'elecció i de dimissió estiguin previstos a la Constitució. Des de la comissió es posa en relleu que són conscients "que les reformes constitucionals són difícils d'implementar a Andorra" però afegeixen que, si més no, caldria que es contemplessin de manera "seriosa".

En les seves conclusions, els experts del Consell d'Europa també recomanen que el raonador tingui un rang apropiat; que es doti dels recursos financers necessaris i que proposi el pressupost per a l'any següent; que el nomenament i la revocació estiguin millor reglamentats dins la llei, preveient fins i tot majories qualificades majors per al seu nomenament i cessament i que els processos de revocació siguin més "clars i coherents". També es recomana que la immunitat sigui també aplicada al personal que pren decisions de la institució del raonador més enllà del seu mandat per tot acte comès en la seva qualitat de personal oficial. També es considera necessari que el raonador tingui accés a documents que puguin ser confidencials així com a certs espais com el centre penitenciari i que pugui tenir un contacte sense restriccions amb els detinguts. A l'últim, també es creu necessari que la cooperació amb la societat civil estigui millor reglamentada i que es potenciï la sensibilització sobre el seu rol.