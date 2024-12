El Consell General tomba l’esmena a la totalitat de l’oposició als pressupostos

Andorra la VellaEl Consell General ha rebutjat aquest dijous les tres esmenes a la totalitat que l’oposició –Concòrdia, Partit Socialdemòcrata (PS) i Andorra Endavant– havien presentat contra el projecte de pressupostos per al 2025. Les votacions han tingut el mateix resultat: 17 vots en contra de les esmenes, provinents dels grups de la majoria, i 10 a favor, sumant el suport de l’oposició. Això permet que els comptes continuïn la seva tramitació parlamentària.

Cerni Escalé, de Concòrdia, Judith Casal, del PS, i Carine Montaner, d’Andorra Endavant, van coincidir a criticar els pressupostos per considerar-los poc ambiciosos i desconnectats de les necessitats reals de la població. Entre les principals crítiques destaquen el suposat dèficit de polítiques efectives d’habitatge i la insuficient reducció del deute públic, que actualment supera els 1.241 milions d’euros, amb una càrrega de 14.589 euros per habitant.

Habitatge i deute públic, al centre del debat

Escalé va posar el focus en la necessitat urgent de més polítiques d’habitatge, criticant que només 23 milions d’euros dels comptes del 2025 es destinin a aquest àmbit, tot i que l’habitatge continua sent una de les principals preocupacions socials. A més, va remarcar que les inversions previstes són notablement inferiors a les realitzades en anys anteriors, tot i l’augment de la despesa pública fins als 548 milions d’euros.

“El Govern ha optat per prioritzar la seva pròpia maquinària en comptes d’abordar els problemes reals de la població. Aquesta estructura és cada vegada més gran i menys eficient”, va sentenciar Escalé.

Govern defensa els comptes

El ministre de Finances, Ramon Lladós, va respondre a les crítiques defensant que els pressupostos reflecteixen l’esforç del Govern per abordar les prioritats del país, com la diversificació econòmica i les polítiques d’habitatge. Va destacar que entre 2023 i 2025 s’hauran invertit més de 90 milions d’euros en habitatge, i que s’han destinat 40 milions per protegir el poder adquisitiu de la població.

Lladós també va posar èmfasi en la reducció progressiva del deute públic en relació amb el PIB, que ha passat del 39% al 36% en un any. “Aquestes xifres demostren una gestió responsable i equilibrada”, va dir.

El debat va estar marcat per les tensions entre Govern i oposició. Escalé va acusar l’Executiu de no donar resposta a les necessitats reals de la població, mentre que el Govern va retreure a Concòrdia la falta d’alternatives concretes en la seva proposta.

El resultat de la votació –amb 17 vots contraris a l’esmena i 10 a favor– consolida la posició del Govern, però deixa clar que les divergències sobre l’habitatge, el deute i les prioritats d’inversió seguiran centrant el debat polític al país.