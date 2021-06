Un Consell lliure de tatuatges i dilatacions però amb vestit i corbata

Andorra la VellaL'ara.ad ha tingut accés a la proposta del president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, per al codi de conducta que vol implementar el Consell General i que conté un apartat on proposa quin aspecte han de presentar els parlamentaris. Com ha avançat el Diari d'Andorra, el dirigent proposa que un article reculli “l'actitud exemplar” de consellers i conselleres, i com a mostra, afegeix que aquests no duguin “tatuatges al coll, al clatell o al cap, ni en qualsevol part del cos quan continguin expressions o imatges obscenes, que incitin a qualsevol tipus de discriminació, o amb un contingut contrari als principis, els valors i les atribucions del càrrec. Tampoc, afegeix la proposta de CC, no es poden dur tatuatges en zones visibles ni dilatacions.

El text afegeix que els consellers hauran de respectar les tradicions i complir amb l'ús de la vestimenta tradicional. Finalment, també proposen que per a l'assistència a les sessions del Consell General i als actes institucionals, els parlamentaris hauran de vestir sempre amb vestit, jaqueta i corbata.