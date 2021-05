El Consell s'encomana a seguir reflexionant sobre l'espai de protecció del patrimoni cultural

Andorra la VellaLa majoria ha rebutjat la proposició de llei de modificació de la llei del patrimoni cultural que havia presentat el grup parlamentari socialdemòcrata. Tant des del Govern com des dels grups de la majoria s’ha defensat que el millor és obrir un període de reflexió i treball amb els actors implicats per poder redactar un text nou. “Compartim el fons però no la forma”, ha destacat el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, que ha posat en relleu que des del ministeri de Cultura ja es treballa en aquesta revisió del marc legal vigent i ha criticat, també, que la “praxi legislativa no sigui suficientment ambiciosa”. En aquest sentit, ha manifestat que amb la revisió de la llei del 2003 “no n’hi ha prou”.

Des del PS es proposava, d’una banda, recuperar els entorns de protecció de cent metres que són els que estaven fixats en la llei del 2003 que després va ser modificada el 2014. També proposava dotar de més competències el consell assessor del patrimoni cultural; crear una comissió mixta entre el Govern i l’església catòlica; crear un fons específic per recuperar els béns que es troben a l’exterior; ampliar la promoció, difusió i divulgació del patrimoni; crear una unitat d’inspecció del patrimoni i actualitzar l’import de les sancions.

La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha destacat que s’estava davant una “oportunitat per recuperar els nivells de protecció” del patrimoni i ha lamentat el fet que ja el 2016 el consell assessor del patrimoni ja parlava que la llei era ineficient i ha demanat al Govern què s’ha fet des de llavors a banda de reflexionar. En aquest sentit, ha manifestat que no és incompatible incorporar l’opinió dels experts amb la feina que es pugui fer en l’àmbit parlamentari i ha destacat que és “urgent” fer aquests canvis. “El text evidentment es pot millorar però no podem perdre més el temps”, ha manifestat Vela, que ha recordat que la legislació vigent és ineficient, tal com demostra el fet que dels 60 entorns que s’havien de definir en divuit anys només se n’hagin definit onze. Ha conclòs que rebutjar la proposició “és una maniobra” que evita diluir la feina del PS però que en el fons admet que tenen la raó.

Tant Costa com la ministra de Cultura, Sílvia Riva, han defensat que es faci aquest treball conjunt amb els experts abans d’impulsar la revisió de la llei i que s’aprofiti també per incorporar nous conceptes. A més, han defensat la feina feta al llarg d’aquest temps en què, per exemple, s’ha tancat el llibre blanc de la cultura. Riva s’ha compromès a treballar de manera intensa perquè el text pugui tirar endavant de manera ràpida.

Com s’ha esmentat, el text ha estat rebutjat pels vots en contra de la majoria i malgrat els vots favorables de Terceravia+Unió Laurediana+Independents i de la consellera general no adscrita Carine Montaner. Des de Terceravia Oliver Alís ha destacat que “el patrimoni no ha de ser una arma política” i també ha lamentat que s’hagi “tardat deu anys en arribar a la conclusió que la llei no és satisfactòria.