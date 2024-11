El Consell de la Unió Europea determinarà si l'Acord és mixt i si es reobre la negociació al març

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, va ser el protagonista de la trucada d'actualitat del programa Avui Serà Un Bon Dia, on va parlar sobre la seva recent reunió a Brussel·les amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, per tractar de l'estat d'avançament dels aspectes relacionats amb l'Acord d'associació. Segons Espot, els terminis inicialment previstos per a la finalització de la revisió jurídica del text de l'acord s'hauran de prorrogar, la qual cosa també afectarà la data de la consulta que s'ha de celebrar a Andorra.

"El que passa és que es pot calendaritzar des de la informació que tenim, però aquesta informació pot canviar", va afirmar Espot a la trucada. "Hem de recordar que no podem celebrar la consulta si no tenim el text definitiu que s'ha de sotmetre a votació. La Comissió Europea va dir ahir que fins al mes de març no determinaran si l'acord té una naturalesa jurídica mixta o no. Fins que això no estigui clarificat, no puc demanar als ciutadans que es pronunciïn", va afegir el cap de Govern.

Espot va recalcar que, tot i que s'ha considerat un calendari més curt, "un acord d'aquestes dimensions, únic dins del mercat interior, requereix el temps adequat". També va explicar que el vicepresident Šefčovič es va mostrar prudent i no va avançar cap data per a la conclusió del procés d'Acord, que no tindrà lloc fins que la revisió del Consell de la UE sigui finalitzada i validada per la Comissió. A més, els 27 estats membres de la Unió Europea també han de determinar la naturalesa jurídica de l'Acord (mixta o no). També va recordar que la consulta només es pot organitzar sobre la base d'un text definitiu.

Aquest retard en absolut afecta la voluntat clara d'aquest Govern de sotmetre el projecte d'Acord d'associació a una consulta popular, que serà políticament vinculant i permetrà als andorrans decidir si volen o no aquest acord ” Xavier Espot Cap de Govern

Gabriel Fernández, pres del programa, va destacar que amb les informacions actuals, "és probable que la consulta no se celebri abans d'un any". Espot va confirmar aquesta previsió però va indicar que, "si tot va bé i la Comissió Europea decideix al març, hauríem de començar una campanya d'explicació durant sis mesos, la qual cosa podria situar la consulta a la tardor o finals d'any". Tot i això, va afegir que no vol calendaritzar excessivament aquest procés donada la complexitat i les circumstàncies del moment.