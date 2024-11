Europa fa que s’endarrereixi el referèndum de l’acord

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquesta tarda una reunió a Brussel·les amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, per parlar de l'estat d'avançament dels aspectes relacionats amb l'Acord d'associació. Segons el representant de la Comissió Europea, els terminis inicialment previstos per a la finalització de la revisió jurídica del text s'hauran de prolongar. Aquest fet, en conseqüència, també afectaria la data de la consulta que s'ha de celebrar a Andorra. El vicepresident executiu de la Comissió ha volgut recordar que es tracta d'un procediment habitual per a textos internacionals d'aquesta envergadura.

"Tots havíem considerat un calendari més curt, però és evident que un instrument com aquest, únic dins del mercat interior, requereix el temps adequat" ha subratllat, el cap de Govern. També ha informat que el vicepresident executiu s'ha mostrat prudent i no ha avançat cap data per a la finalització del procés de conclusió de l’Acord, que no tindrà lloc fins que les revisions del Consell de la UE hagin finalitzat i hagin estat validades per la Comissió, Andorra i San Marino. Paral·lelament, els 27 estats membres també han de determinar la naturalesa jurídica de l'Acord (mixt o no).

"Aquest retard no afecta en absolut la voluntat clara d'aquest Govern de sotmetre el projecte d'Acord d'associació a una consulta popular, que serà políticament vinculant i que permetrà als andorrans decidir si desitgen o no aquest acord", ha reafirmat el cap de Govern, Xavier Espot. També ha recordat que la consulta a la població només es pot organitzar sobre la base d'un text definitiu.

La reunió s'emmarca dins del calendari de trobades regulars que el cap de Govern i el vicepresident executiu mantenen des que es van concloure les negociacions el desembre passat.