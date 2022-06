Els consellers liberals d'Encamp es donen de baixa de la formació

EncampEls consellers comunals liberals d'Encamp informen que s'han donat de baixa com a membres afiliats de Liberals d'Andorra. Ho han notificat a través d'un comunicat de premsa aquest dimecres el consellers Èric Alguacil i David Cruz, qui manifesten que ja han traspassat la informació al ple del comú, on han destacat que "no hi haurà cap mena de canvi pel que fa al compromís" que van adquirir durant els darrers comicis, defensant "com hem fet fins ara", el programa electoral consensuat amb UP i DA.

A més, expressen que la seva voluntat és continuar a disposició del nou Comitè Parroquial de Liberals que pugui sorgir en el seu moment. Aquest fet implicaria que si el nou comitè ho considera, els consellers podrien prendre part de les reunions que es convoquin per informar de tot allò que sigui relatiu a la tasca de consellers, així com per recollir tots els dubtes, queixes, inquietuds, idees o propostes que des del comitè es vulguin trametre al comú.

Per cloure, indiquen que, en acte de cordialitat, continuaran fent front al pagament de les mensualitats acordades a l'inici del mandat com a contribució a Liberals d'Andorra.