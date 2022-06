Els cònsols de la capital es reuneixen amb el Govern per parlar de l'heliport

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 27 de juny de 2012, va ser notícia...

El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, s'han reunit, aquest dimecres a la tarda amb els cònsols d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer i Jordi Minguillón, acompanyats pels tècnics del Govern per parlar sobre l'heliport. Tal com ha explicat moments abans el ministre portaveu, Jordi Cinca, la reunió té com a finalitat resoldre els dubtes que hi pugui haver i comentar la documentació que es va facilitar al Comú sobre el projecte de l'heliport al Roc del Patapou. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Jordi Cinca ha opinat que les crítiques dels veïns són comprensibles per les molèsties que els puguin generar, però que s'haguessin produït allà on es decidís ubicar l'heliport. En canvi, ha recordat que els tècnics ja han explicat que no ha de suposar cap risc pel sobrevol ni per la caiguda de blocs rocosos