Constituïda la comissió d'estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació

Andorra la VellaLa síndica general, Roser Suñé, ha presidit aquest dimarts al migdia la reunió inicial de la comissió d'estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS. La trobada ha servit per escollir els càrrecs de president i vicepresident, i també per establir una previsió del calendari de treball. La comissió està integrada pels consellers generals Carles Naudi i Raül Ferré (CC); Oliver Alís, Joan Carles Camp i Josep Pintat (Terceravia); Susanna Vela (PS), i Alexandra Codina, Berna Coma, Carles Enseñat i Joan Carles Ramos (DA). Així mateix, s'ha acordat nomenar Enseñat com a president i Susanna Vela com a vicepresidenta. A més, s'ha determinat que la propera reunió de la comissió se celebrarà el proper 15 de juny a partir de les 12 hores.