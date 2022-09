Costa retreu a Govern l'ús excessiu dels anglicismes als programes públics

Andorra la VellaEn el marc del Debat d’Orientació Política que va començar ahir al Consell General, els diferents actors polítics van fer balanç de la situació al Principat. Ferran Costa, el president del grup independent, va voler posar el focus durant una part del seu discurs en el català. Va retreure a Govern la quantitat d’anglicismes que donen nom als programes públics. Per exemple, l’Andorra Growth, l’Andorra Multisport Festival o l’Andorra Taste. “Penso que hem de ser més enginyosos i hem de trobar figures homòfones”, va retreure-li a Espot. “Som més partidaris dels programes Renova o Engega”, va continuar. Va assegurar que cal vetllar per la salut del català i per reforçar el seu ús social.

També va avançar que el grup parlamentari que lidera presentarà una proposta per aprofitar la posició de privilegi d’Andorra, ja que és l’únic estat que té el català com a llengua oficial, per liderar polítiques de visibilització del català en les institucions internacionals de les quals el Principat forma part.