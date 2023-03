Crear una minicentral hidroelèctrica a Escaldes: la proposta dels liberals per reduir la dependència energètica

Escaldes-EngordanyEl candidat número cinc a la candidatura nacional de Liberals, Josep Pubill, ha proposat aquest dimecres en el marc d'unes declaracions al llac d'Engolasters amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua la construcció d'una minicentral hidroelèctrica que s'ubicaria a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Tal com ha comentat Pubill, es tracta tan sols d'una de les propostes que s'emmarquen dins l'objectiu principal de partit d'aprofitar en major mesura els recursos naturals dels quals disposa el país -com ara el potencial dels llacs- a partir de millors sistemes d'emmagatzematge per aconseguir, així, una major independència energètica.

Pubill, qui ha assistit a l’acte acompanyat del número tres de la llista, Jaume Bonell, ha explicat que actualment Andorra supera el cabal ecològic establert, i que subministra a Espanya "més aigua de la que, per obligació, hauria d'enviar". "Aquesta aigua es podria aprofitar de moltes maneres" ha assegurat el número cinc de la llista blava mentre ha afegit que l'aprofitament d'aquests quilowatts que produís el Principat permetria deixar de comprar tanta energia a l'estranger. Amb relació al tema de la proposta de la minicentral hidroelèctrica, Pubill ha confirmat que el partit ha fet un petit estudi i ha mantingut converses amb CAPESA amb relació al projecte. "Se n'ha de parlar bé perquè, pel que fa al tema de l'aigua, hi entren en joc moltes administracions, comuns i societats concessionàries" ha detallat Pubill.

El número cinc de la llista de Josep Maria Cabanes ha mostrat la seva preocupació pel futur de l'aigua, segons Pubill, "un dels béns més preuats que tenim". Amb relació a aquest tema, el candidat de Liberals ha insistit en el fet de potenciar polítiques per evitar el malbaratament. "Consumim una mitjana de 200 litres per persona per persona i podríem viure perfectament amb 125 litres" ha apuntat Pubill tot afegint que, a banda dels recursos hidràulics, Liberals també inclou dins el seu programa altres mesures relacionades amb polítiques mediambientals com ara el fet de reduir la petjada de carboni, potenciar transports alternatius o evitar el consum d'hidrocarburs.