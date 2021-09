Andorra la VellaUna crida a la unitat i la solidaritat han protagonitzat el discurs de la síndica general, Roser Suñé amb motiu del Dia de Meritxell. D'aquesta manera, i com no podia ser d'una altra manera, en una al·locució marcada per la pandèmia i les seves conseqüències, Suñé ha posat en relleu que "ens podem sentir orgullosos de l'esperit solidari que hem demostrat i seguim demostrant cada dia. Com a societat vull creure que som més forts del que érem el mes de març de l'any passat perquè avui coneixem millor les nostres febleses".

Així, la síndica ha manifestat que de ben segur "cadascú en el seu àmbit ha pogut extreure lliçons i fer propòsits que albiren amb esperança cap al futur". També ha posat en relleu que la pandèmia ha evidenciat que "no hi ha res de tan valuós com les relacions humanes" i ha afegit que s'hauria de ser capaç "d'establir una nova escala de prioritats que situï les relacions al centre de les nostres accions".

Suñé també ha apel·lat a reflexionar "sobre els valors que com a societat ens són irrenunciables" i sobre aquells dels quals es pot prescindir. D'aquesta manera, ha manifestat que ens hem adonat que "la identitat no és quelcom estàtic i que, sense la necessària adaptació a un món que canvia, que ens ha demostrat que és inestable, estaríem condemnats a desaparèixer". "Volem ser una Andorra diferent, per continuar sent l'Andorra de sempre", ha conclòs. Així ha recordat el deure no només de la ciutadania sinó també del Consell General de "defensar i preservar allò que ens fa únics: la nostra cultura, la llengua, els nostres costums i les nostres institucions".

Apel·lant a la solidaritat ha recordat que aquesta no queda "circumscrita a les nostres fronteres" i ha fet esment del patiment de persones que han viscut la guerra o catàstrofes naturals més enllà de la pandèmia. En aquest sentit, ha tingut unes paraules per a l'Afganistan i ha volgut sumar la veu d'Andorra "a la petició de respecte pels drets humans en aquell país, en especial vers les dones i les nenes a fi que puguin desenvolupar la seva vida, d'acord amb els seus desitjos".

La síndica ha volgut agrair la tasca de serveis essencials durant la pandèmia, amb especial menció a personal sanitari i educatiu, i ha encoratjat els consellers "a seguir treballant per dotar Andorra del marc necessari per al ple desenvolupament social i econòmic".

Suñé també ha tingut unes paraules per als joves, als que ha apel·lat a "sumar", a "aportar el seu punt de vista, a manifestar els seus neguits, a reivindicar les seves aspiracions". I en aquest sentit ha recordat que els polítics no poden "ignorar la veu d'aquells que heretaran el futur que estem dibuixant".

"Avui he volgut fer una menció especial d'aquest grup (els joves) perquè penso que ha patit la pandèmia amb unes conseqüències específiques, com molts altres sectors, amb la voluntat que se sentin partícips d'aquest treball de repensar-nos o de fer propostes per avançar en el país i espero que el que es va treballar en la proposta d'acord fructifiqui en aquest sentit", ha valorat Suñé en les declaracions posteriors als mitjans de comunicació. També ha manifestat que quan apel·la a la unitat no parla "d'unitat de pensament", ja que cadascú ha de poder defensar les seves opinions, però ha recordat la "col·laboració" que hi ha hagut en els temes relacionats amb la Covid-19. En aquest sentit, ha remarcat que creu que "l'esperit de voler continuar el treball, almenys compartint les opinions, hi continua sent" i ha desitjat que aquesta voluntat d'entesa es plasmi en "dues lleis importants lligades a temes econòmics" com són la d'economia circular i la d'economia digital.

La valoració dels grups

Quant a la valoració que han fet els grups parlamentaris de les paraules de la síndica, el president dels demòcrates, Carles Ensenyat, ha manifestat que la unitat a la qual ha apel·lat Suñé "és la que fa avançar el país". Aquesta voluntat de consens, ha afegit, és la que ha de ser present en aquest inici de curs polític en què hi ha lleis importants sobre la taula com el codi de família, que ha recordat que "bàsicament, modernitza la institució, no solament del matrimoni o de la unió civil equiparant-la en drets per parelles homosexuals i heterosexuals, però també fent un divorci molt més ràpid, fent una institució de la tutela molt més humana". Ha manifestat que tot això s'ha de "treballar amb l'oposició" i que per les converses que han tingut es podrà "votar per unanimitat". Pel que fa al pressupost, ha considerat que no creu que hi hagi unanimitat, però ha incidit que es tractarà d'una llei important, "si volem que el pressupost ja encari aquesta segona fase després de la Covid que és la recuperació econòmica" i ha mostrat la predisposició de DA d'analitzar les esmenes que es puguin presentar.

Ensenyat també ha subratllat les paraules de la síndica pels "estaments i òrgans de l'Estat que han patit més la crisi de la Covid" i "la crida als problemes que té el món" i especialment pels drets de les dones i les nenes d'Afganistan.

"Ha estat un discurs amb un to bastant pla, en aquest sentit no hi ha massa cosa a dir. Per nosaltres el que es presenta com a molt important és la setmana que ve, amb el debat d'orientació política. Amb tota la prudència del món, es podria dir que la part més complicada de la crisi de la Covid ja hauria passat o ja estaria començant a passar, i arriba el moment en què el Govern posi damunt la taula les veritables solucions sobre els problemes que té el país, els problemes que tenen les famílies amb el cost de la vida, evidentment la qüestió de l'habitatge..." ha posat en relleu, al seu torn, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López. El president dels socialdemòcrates ha destacat que el curs polític que ara arrenca es presenta amb "moltes qüestions importants" que són "les mateixes que fa molt temps" i ha reiterat que estaran molt atents a les propostes que el cap de Govern pugui exposar la setmana vinent. "És evident que la situació és molt pitjor que quan es va començar aquesta legislatura i per tant aquest tram final ha d'arribar amb propostes, amb solucions i amb un missatge cap als ciutadans que s'estan fent coses per millorar la seva qualitat de vida", ha manifestat. Quant al fet que s'hagi obert la porta que l'any que ve hi hagi un augment del preu dels lloguers, López ha lamentat que totes les mesures de l'executiu fins ara hagin estat "provisionals i improvisades" i que no hi hagi "mesures estructurals". Ha afegit que des del PS, a priori, no veuen de bon ull cap mesura que pugui suposar un increment del preu de l'habitatge. Ha valorat que la congelació de l'IPC en els lloguers aquests anys deu haver provocat "una pressió per part dels propietaris a la qual sembla que el Govern estaria disposat a cedir" i ha recordat que en qualsevol cas, aquestes mesures hauran de ser debatudes en seu parlamentària tot i que ha lamentat que sembla que el que acabarà passant és que l'executiu tornarà a presentar una llei de mesures urgents. "S'ha deixat al lliure mercat i aquest funciona com funciona, i avui en dia hi ha una pressió sobre els preus que el Govern no sap contenir i que pel que sembla no serà capaç de contenir de cara a l'any que ve", ha lamentat.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari Liberal, Ferran Costa, ha valorat que la síndica hagi apel·lat "a la resiliència com a poble per afrontar períodes durs i difícils com ha estat la pandèmia, i a la vegada posar en relleu aquests elements d'esperança". Quant a la crida a la unitat ha destacat que "els períodes greus, els períodes on realment cal unir-nos i treballar conjuntament com a poble per tirar endavant, demostren que això és una possibilitat". I ha recordat que durant la pandèmia fins i tot aspectes "més claus" o fins "controvertits no han estat una muralla per no poder tirar endavant mesures" en les quals calia unanimitat. Per tant, ha conclòs que a aquest esperit d'unió "hi hauríem d'aspirar tot sovint".

El president del grup parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, ha destacat que el discurs de la síndica ha estat "de balanç, institucional i del que ha estat aquesta pandèmia" i ha afegit que malgrat s'hagi apel·lat a la solidaritat i a la unitat per afrontar els reptes aquests "tampoc s'han posat sobre la taula i són els mateixos que teníem abans de la pandèmia". Així, ha afegit que durant el curs polític que ara comença caldrà veure com s'encara la nova etapa. "No serà un camí senzill perquè la part econòmica tindrà el seu impacte i crec que aquesta tardor serà molt important per veure com evoluciona tota la conjuntura del país", ha valorat, i ha afegit que caldrà veure quines són les mesures que es plantegen. Des de Terceravia, ha emfasitzat, es tindrà un posicionament "constructiu, com ha estat sempre" i plantejaran el que creuen que han de ser "els reptes i quines han de ser les bases perquè l'economia andorrana i la de la nostra ciutadania pugui anar endavant".

A l'últim, el president del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha destacat "el suport a les persones de l'Afganistan" en un moment en què els seus drets es poden veure "vulnerats"; el suport a les persones que més han patit per la pandèmia, i ha subratllat el missatge de solidaritat i unitat tot apel·lant a "tenir un petit punt d'autocrítica i aquest punt addicional de valentia per afrontar el futur d'una manera més valenta i diferent". Així, ha destacat que davant la vintena de lleis que hi ha al Consell General han de ser encarades amb un esperit "atrevit i valent" per fer canvis "que portin el país a una nova situació que tan econòmica com socialment com en temes de l'estat del benestar ens permetin avançar com a país.