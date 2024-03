Crisi interna a Concòrdia pel malestar que genera el vet a Bartolomé en Desperta Laurèdia

Andorra la VellaEl relleu de Pol Bartolomé com a vicepresident de la comissió d’Exteriors del Consell General ha provocat un efecte derivat en la relació entre Concòrdia i Desperta Laurèdia. Bartolomé, lauredià, ha estat substituït per Núria Segués com a representant de Concòrdia en la comissió. El motiu oficial és que la reforma de la CASS portarà molta feina i per això es dedicarà Pol Bartolomé. Múltiples fonts consultades indiquen que la raó fonamental és que el conseller es va posicionar a favor de la Unió Europea en la presentació d’un llibre que ha escrit sobre les relacions amb la UE. El posicionament oficial de Concòrdia és l’oposició a l’acord, i és el grup polític que lidera aquesta oposició amb el rebuig a estar present en el pacte d’Estat per aquest tema.

Les fonts consultades han destacat que la discrepància del lauredià, que va guanyar la territorial a Sant Julià en les generals sent l’únic candidat de Concòrdia en aconseguir-ho, amb la línia del partit creava incomoditat, especialment quan era el representant en la comissió d’Exteriors que és la que inclou l’Acord d’Associació. No es volia, segons les fonts, que el conseller lauredià es posicionés favorablement en qualsevol de les reunions o declaracions sobre l’acord. Segués, en canvi, segueix la línia oficialista en aquest afer.

Bartolomé forma part de Desperta Laurèdia i a la formació de Sant Julià no li ha semblat gens bé ni les formes ni el fons de la decisió, segons fonts properes al cas. Volen explicacions i, segons aquestes fonts, consideren que l’esperit amb el qual es va crear Concòrdia no és el de vetar els integrants de la formació que puguin tenir una opinió discordant amb l’oficial en algun tema. La formació laurediana ha fet saber el seu malestar a Concòrdia i el seu rebuig a aquest tipus de decisions que, segons les fonts consultades, no estan en consonància amb els motius que van portar els membres de Desperta Laurèdia a entrar en política.