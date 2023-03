DA+Acció proposa renovar l’antic escorxador d’Escaldes-Engordany per donar cabuda a les entitats de la parròquia

Escaldes-EngordanyEl suplent número 1 de la llista territorial de Demòcrates – Acció + Independents d'Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch, ha explicat que la seva candidatura proposa una col·laboració "amb el comú d'Escaldes-Engordany per renovar tot l'interior de l'antic escorxador" i poder resoldre, d'aquesta manera, "la problemàtica de la manca d'espais per a les associacions i les entitats culturals i cíviques de la parròquia".

Benchluch ha detallat que hauria de ser un espai "que doni cabuda a tot aquest tipus d'entitat i sobretot molt modular", ja que la idea és que pugui donar resposta a les diferents necessitats de les entitats, és a dir, que puguin tenir espais per a reunir-se i altres per poder fer assajos, per exemple. La intenció seria que funcionés com una mena de "'coworking'" de tal manera que les associacions poguessin utilitzar l'espai "el temps que necessitin, els dies o mesos que necessitin".

El suplent de la llista de DA+Acció ha recordat que la manca d'espai per a les entitats és una "problemàtica" que ja fa anys que es dona i ha recordat que quan ella integrava la majoria en el consolat de Trini Marín ja es va posar sobre la taula tirar endavant la reforma de l'antic escorxador, però que la manca de recursos econòmics i també d'aparcament va fer que el projecte quedés aturat. En aquest sentit, ha recordat que el fet que el comú compti ara amb "tres plantes senceres" a l'aparcament del carrer de l'Étang Salé fa que la problemàtica de l'aparcament ja estigui resolt.