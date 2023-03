DA és clar favorit, el PS dependrà de Concòrdia, Montaner entrarà i els liberals són una incògnita

Andorra la VellaPer analitzar els possibles resultats de la llista nacional l'enquesta política, que no recollia els resultats territorials, continua sent la millor eina. Cal veure com la campanya ha influït en els votants, però no s'ha percebut un gran canvi perquè ha estat força tranquil·la.

Els demòcrates són els favorits per ser els més votats i no hi ha indicis per creure que estaran per sobre o per sota dels sis consellers que els hi atorgava l'enquesta. Els socialdemòcrates tampoc sembla que variïn dels quatre pronosticats. L'únic problema és la dinàmica alcista de Concòrdia que ha sabut 'monopolitzar' la queixa contra el problema de l'habitatge. Si Concòrdia arriba a tres consellers, el PS pot quedar-se amb tres. Carine Montaner. La gran sorpresa. Ho té molt difícil per passar dels dos escons previstos i també per passar a un tercer.

Els liberals. L'enquesta si es llegia de forma literal els deixava fora, però l'anàlisi més acurat els posava dins perquè el 55% dels seus votants en els últims comicis no havien decidit el vot. Però Josep Maria Cabanes no ha fet una bona campanya. Ha acabat sent objecte de 'memes'. Podrien quedar fora.

Judith Pallarès no ha fet una mala campanya, però estava sentenciada abans de començar. Amb una parroquial i mitja era quimèric que entri. Amb sis llistes el resultat d'Acció sembla complicat. També el futur del partit. L'astracanada del cap de llista a Escaldes dient que només investiria un govern de Pallarès ha posat l'últim clau al taüt.

6 demòcrates, 3-4 PS., 2-3 Concòrdia, 2 Andorra Endavant, 1-0 Liberals. Les restes són vitals. Segurament fins a tres consellers s'atorguin per aquest mètode.