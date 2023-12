DA contra Gili

Escaldes-EngordanyL'inici de campanya electoral per a les eleccions comunals a Escaldes-Engordany ha demostrat que hi haurà molt de país a la parròquia escaldenca. Amb només dues llistes, la de Consens, liderada per l'actual cònsol major, Rosa Gili, i la de Demòcrates per Andorra, encapçalada per Anna Garcia, pugnaran per un dels comuns amb un resultat més incert. No es pot pas oblidar que fa quatre anys el triomf de Gili sobre Miquel Aleix es va dirimir per una desena de vots. Fruit d'aquesta realitat, i del pes d'Escaldes en el conjunt del país, referents de la política nacional han acompanyat a les dues candidatures en l'enganxada de cartells.

Qui ha donat el tret de sortida ha estat la llista de Consens. A l'Avinguda Carlemany, la confluència entre els actuals rectors comunals, Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata, han presentat la seva campanya. La dupla formada per Gili i Quim Dolsa, repetint l'exitós tàndem de fa quatre anys, ha donat a conèixer el cartell electoral de Consens, amb el lema 'Treballem per a tu. Treballem per a Escaldes-Engordany'. L'enganxada de cartells ha tingut una àmplia presència de Concòrdia, un dels partits integrants de la candidatura Cerni Escalé, cap de llista de la nova formació a les passades generals, cap de l'oposició a Demòcrates al Consell General i antic secretari general del comú escaldenc, ha anat a donar suport a Gili en el primer dia de campanya.

"Consens és la candidatura per contestar els problemes de la gent: en habitatge, urbanisme i amb les necessitats actuals" ha dit Gili qui aspira a reeditar el consolat, tot afegint que "es tracta d'un projecte de continuïtat amb el que volem arribar a la gent. Hem demostrat moltes de les coses que sabem fer i volem explicar que tenim projecte per dies i per tothom". La candidata ha apuntat a l'habitatge com un tema troncal durant la campanya. Enguany, que serà un cara a cara entre dues llistes, a diferència de fa quatre anys, que eren quatre, no preocupa a Gili que ha afirmat que "nosaltres anem amb un projecte, amb les idees clares i tenim experiència i molta feina feta. No ens canvia res que siguin dues o quatre llistes".

Demòcrates exhibeix múscul

La llista de Demòcrates per Andorra, conjuntament amb Acció, SDP i independents, ha exhibit múscul a la Plaça Santa Anna en l'enganxada del primer cartell de la campanya. Anna Garcia, la candidata per la formació taronja, ha estat acompanyada per la plana major del partit, encapçalada pel cap de Govern i líder de DA, Xavier Espot, acompanyat de la ministra de la Presidència, Conxita Marsol. També hi eren els ministres canillencs Guillem Casals i Mònica Bonell, així com la secretària d'estat d'Igualtat, l'escaldenca Mariona Cadena, o els candidats a cònsols a la capital, David Astrié i Miquel Canturri. Garcia també ha rebut el suport de les conselleres generals Sílvia Riva i Meritxell López, així com del fundador d'SDP, Jaume Bartumeu. Aquest desplegament és una prova inequívoca que a Escaldes es juga quelcom més que un consolat. "Tenim moltes ganes de recuperar aquest comú, que és el de la meva parròquia" ha afirmat Espot, a la vegada que afirmava, sobre l'actual gestió que "pels imputs que he rebut deixa molt que desitjar".

Per la seva part, Garcia ha afirmat que "anem a guanyar. Per nosaltres és un repte recuperar aquest comú; som una candidatura multigeneracional, paritària i amb persones que arriben des de diferents àmbits i molt coneixedores de la realitat del país". La candidata demòcrata ha tirat d'història i ha explicat que "estem a la Plaça Santa Anna, un indret que per nosaltres és molt important perquè simbolitza la unió de les Escaldes d'abans amb Engordany, a través del pont. És aquí on neix aquella parròquia pionera i emprenedora. Estem aquí perquè volem tornar a ser aquella parròquia valenta, emprenedora i dinàmica". Garcia ha apuntat també a l'habitatge com un dels temes troncals de la campanya. "Ara volem treballar perquè la ciutadania escolti el nostre projecte. Tenim ganes i il·lusió" ha acabat dient.