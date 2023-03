DA referma que en la propera legislatura s’impulsarà el vial de Sant Julià

Sant Julià de LòriaSi Demòcrates guanya les properes eleccions generals de diumenge vinent el pressupost de l'any vinent ja contemplarà partides pressupostàries per tirar endavant el túnel de Rocafort, una infraestructura necessària per completar la desviació de Sant Julià de Lòria. "Sant Julià de Lòria és la porta d'entrada al país, és una parròquia que necessita pacificació en el seu trànsit, necessita millor qualitat de vida i això passa ineludiblement per la construcció del túnel del Rocafort", ha assegurat el candidat demòcrata a cap de Govern, Xavier Espot, que també ha volgut recordar que al llarg dels darrers dotze anys de governs demòcrates s'han fet "passes" per consolidar aquest vial. Malgrat que aquest any ja hi hagi previstes partides per començar a executar la desviació de la Massana, Espot ha volgut remarcar que no s'ha prioritzat una sobre l'altra, ja que com a molt hi haurà un decalatge "de sis mesos" entre les dues obres i ha destacat que "les dues infraestructures poden anar de la mà".

D'aquesta manera, el candidat a cap de Govern ha defensat que en la legislatura vinent es podrà executar el vial de Sant Julià de Lòria "segur" i això serà possible, ha reivindicat, per "la situació econòmica, pressupostària, financera del nostre país, gràcies a la bona gestió" de les finances que han fet els executius demòcrates. Espot ha destacat que és complicat quantificar exactament el cost de la construcció del túnel, però ha recordat que l'actualització que ha fet el Govern calcula l'obra en més de vint milions.

El candidat a revalidar el càrrec de cap de Govern ha reivindicat que al llarg d'aquests anys s'han fet accions per materialitzar la desviació de Sant Julià de Lòria i així ha recordat que va ser "un govern demòcrata" qui va inaugurar el túnel de la Tàpia i també qui va tirar endavant el desdoblament de Francesc Cairat. A més, ha defensat les inversions que s'han fet en la carretera des de la frontera fins a Sant Julià de Lòria la qual cosa ha permès que hi hagi doble carril en els dos sentits de la marxa a gairebé tota la via.

Espot ha manifestat que pot anar a Sant Julià de Lòria "amb el cap ben alt" i dir que ara sí que es pot encarar aquesta inversió i ha destacat que fa quatre anys tot i que el "més fàcil hagués estat venir aquí i dir el mateix que estic dient ara, segurament hagués tingut molt més rèdit electoral, però sabia que no estaríem en disposició de poder-ho fer", ha manifestat, reivindicant que "som persones que no fem promeses que no podem complir".

D'altra banda, i davant la possibilitat que els representants d'Acció a la Massana no donessin suport a un govern demòcrata on estigui també Ciutadans Compromesos, Espot ha volgut "ressituar el debat", posant en relleu que van ser unes declaracions de "caire personal" d'un candidat de la Massana, però ha afegit que des de la formació ja van emetre un comunicat manifestant que "garantirien la governabilitat de DA independentment que DA estigués amb CC" i ha refermat que "li consta" que el candidat d'Acció a Escaldes-Engordany està "molt implicat en facilitar la governabilitat, i només la governabilitat, de DA i Ciutadans Compromesos".