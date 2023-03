DA vol mantenir el bus gratuït i incrementar freqüències i horaris

Andorra la VellaDemòcrates mantindrà el bus gratuït i vol analitzar la implantació del transport segregat a la vall central Demòcrates per Andorra aposta per mantenir la gratuïtat del transport públic i afegir-hi millores en la freqüència de pas i en els horaris i també per avaluar la implantació d’un sistema de transport públic segregat. Així ho ha exposat el candidat a cap de Govern de la formació, Xavier Espot, que ha mantingut que aquest transport segregat “en un principi” hauria de funcionar “com a mínim” des de Sant Julià de Lòria fins a Escaldes-Engordany i després es podria “prolongar fins a la Seu d’Urgell”.

Espot ha defensat que la gratuïtat del transport públic que s’ha impulsat aquesta legislatura passada ha tingut “un triple avantatge”, d’una banda, una finalitat mediambiental, ja que “fomenta que la gent utilitzi menys el vehicle privat i més el transport públic”, la qual cosa ajuda, a més, que es “col·lapsi menys” la xarxa viària i té, també, una “finalitat clarament social”, ja que si les famílies han de “pagar 30 o 60 euros mensuals menys són més diners que tenen per destinar al lloguer, a pagar els aliments o qualsevol altra despesa”, ha dit. “Creiem que és una bona decisió i que a més a més per raó d'aquest triple avantatge és de rebut i cal que durant la propera legislatura mantinguem la gratuïtat”, ha defensat Espot, que ha afegit que tenint en compte que “el canvi de paradigma” ha provocat que “en alguns moments hi hagi hagut tensió, manca de freqüències suficients, d'adaptació horària suficient” és necessari tirar endavant un “procés participatiu molt ampli”, tan bon punt comenci la legislatura, per “incrementar freqüències i horaris de les línies de transport públic”.

Pel que fa al transport segregat, el candidat demòcrata ha manifestat que volen “analitzar en profunditat” la implementació d’aquest sistema que podria ser “un ferrocarril, un tramvia o un trambús”. Ha destacat que inicialment aquest sistema podria funcionar a la vall central, per descongestionar la xarxa viària per després ampliar-se a la Seu d’Urgell i ha recordat que ja en aquesta legislatura s’han fet prospeccions al respecte en el marc de l’estudi sobre el desenclavament d’Andorra. De fet, ha manifestat que tot i que l’anàlisi és embrionària és un “bon punt de partida i a partir d'aquí ho hem de començar a treballar amb una mica més de profunditat, de detall, amb concertació també amb els actors interessats”. “Crec que pot ser una molt bona fórmula sobretot per descongestionar la xarxa viària a la vall central”, ha sentenciat Espot, que s’ha mostrat obert que aquest transport es pugui impulsar de la mà de privats.