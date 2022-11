Les dates electorals possibles: el 5 i el 12 de març

Andorra la VellaEl calendari electoral s'ha anat movent cap a més tard un cop es va descartar la idea inicial de convocar els comicis al desembre. Això significava anar molt de pressa amb els terminis i, curiosament, aquesta velocitat ha marcat el calendari posterior. El fet que el pressupost s'hagués accelerat estableix el punt de sortida per a comptar quan poden ser els comicis. La lògica política fixa que un cop aprovat el pressupost de la legislatura sortint s'ha de dissoldre i convocar eleccions.

El pressupost ja està a tràmit i el 17 de novembre tindrà lloc el debat de l'esmena a la totalitat que, a excepció de sorpresa majúscula, serà rebutjada. Després anirà a comissió i l'aprovació definitiva hauria de ser durant el gener. Cal tenir en compte que en deu dies el pressupost entrarà en comissió i estar dos mesos per a l'aprovació definitiva sembla un termini molt llarg. Un cop aprovat el pressupost arriba la dissolució.

Han de passar entre 30 i 40 dies des de la dissolució fins a la celebració dels comicis. La data final es troba entre els diumenges 5 i 12 de març. Hi ha una altra data important en tot aquest calendari. Les finals de la Copa del Món es faran al sector del Tarter de Grandvalira entre el 13 i el 19 de març. No es contempla estar de campanya ni molt menys d'eleccions mentre s'està celebrant aquest esdeveniment. El fet que finalment sigui el 5 o el 12 està molt lligat a les pròrrogues que pugui demanar l'oposició per al pressupost.