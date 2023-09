David Astrié i Miquel Canturri encapçalaran la llista de DA a la capital a les comunals

Andorra la VellaEl Comitè parroquial de Demòcrates d’Andorra la Vella ha validat que David Astrié i Miquel Canturri ocupin el número 1 i 2 respectivament de la llista electoral per a les Eleccions Comunals del 17 de desembre. Així s’ha aprovat en la reunió celebrada aquest dimecres al vespre a la seu del partit. A la vegada el Comitè, que presideix Eduard Tomàs, ha acordat la creació d’una comissió específica per treballar en l’elaboració de la llista electoral que concorrerà a les eleccions. Finalment, també en la reunió d’aquest dimecres, s’han definit les comissions -agrupades per temàtiques- que s’encarregaran de confeccionar el contingut del programa electoral per Andorra la Vella. Astrié i Canturri, actuals cònsols major i menor de la capital, aspiren a revalidar el càrrec i mantenir el lideratge taronja al Comú.