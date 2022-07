El debat d'orientació política serà el 12 i 13 de setembre

Andorra la VellaEl debat d'orientació política del Govern es durà a terme el 12 i 13 de setembre. Així s'ha acordat durant la Junta de Presidents que ha tingut lloc aquest dilluns, en la qual també pactat celebrar una sessió extraordinària del Consell General per 21 juliol per tractar el Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família i el Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.