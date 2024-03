Delfí Roca crítica la no continuïtat d'Escribano: "Em recorda el cas Métayer"

Andorra la VellaLa no continuïtat de Josep Maria Escribano com a responsable de la temporada de Música i Dansa ha estat objecte de crítica per part de l'excandidat d'SDP Delfí Roca. Escribano va decidir no continuar després que el comú li oferís una reducció del 40% del que percebia. Roca considera que la nova majoria de comunal del PS i Concòrdia està cometent un error perquè Escribano té "un bagatge cultural i una agenda de contactes que no té preu".

Delfí Roca, però ha anat més enllà i ha comparat el 'cas Escribano' amb el polèmic 'cas Metayer'. Al 2009, amb l'arribada del Partit Socialdemòcrata a Govern es va forçar a marxar la directora del Cor dels Petits Cantors. La decisió va aixecar una forta reacció en contra i el Cor no ha arribat mai a tenir la transcendència i la importància de principi de segle. Roca ha incidit en què en els dos casos, amb rerefons de temàtiques culturals, és el PS qui està directament implicat en la decisió.