Demòcrates aposta per traslladar l’Arxiu Nacional a Encamp

Andorra la VellaL'Arxiu Nacional s'ubicarà a Encamp, just al costat de l'Hotel Rosaleda, segons ha explicat aquest matí la candidata encampadana, Maria Martisella. "Pensem que té tot el sentit del món que l'Arxiu Nacional se situa al costat del ministeri de Cultura, en un edifici adjacent que ja està construït".

D'aquesta manera, segons ha explicat la Martisella, en unes declaracions efectuades aquest matí al costat de Ràdio Andorra, DA + UP vol "mantenir l'aposta per la rehabilitació dels edificis més emblemàtics de la parròquia i contribuir a revitalitzar-la" tal com ja s'ha fet "amb l'Hotel Rosaleda, on s'hi ha traslladat el ministeri de Cultura, i amb Ràdio Andorra, on actualment hi ha Turisme".

La número dos de DA + UP, acompanyada del cap de llista, Jordi Torres, el número 3 de la nacional, Carles Ensenyat, i la suplent a la parroquial, Jennifer Iglesias, ha remarcat que "el Govern Demòcrata ha demostrat una forta aposta per la revitalització de la parròquia i hi volem continuar treballant". Martisella ha ressenyat les col·laboracions público-privades com una altra font important en què col·laborar i ha posat d'exemple el CRAMEA, el centre d'alt rendiment en altura. "És una infraestructura única i que complementa l'aposta esportiva del Pas de la Casa", ha dit.