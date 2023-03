Demòcrates diu que no apujarà la pressió fiscal i que únicament plantejarà un increment “progressiu” de les cotitzacions a la CASS

Andorra la VellaDemòcrates per Andorra no apujarà la pressió fiscal si torna a governar i únicament es planteja la "pujada progressiva de les cotitzacions socials, evidentment de manera compartida entre els empresaris i els treballadors que ho hauran d'assumir per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions", tal com ha explicat el candidat a cap de Govern demòcrata, Xavier Espot, que també ha manifestat que aquest increment s'haurà de plantejar de manera "progressiva, compassada" i "en funció de quina sigui la situació econòmica i social del nostre país" i "sobretot de forma dialogada entre tots els actors i interlocutors interessats en aquesta matèria".

"Nosaltres ja vam, dir fa quatre anys, que no pujaríem els tipus màxims ni de l'IGI, ni de l'IRPF ni de l'impost de societats i així ho hem complert", ha defensat Espot, que ha afegit que "per nosaltres mantenir la competitivitat fiscal, no només des d'una perspectiva d'atracció d'empreses i de residents internacionals, però sobretot des d'una perspectiva de mantenir també la capacitat adquisitiva i el poder adquisitiu dels nostres ciutadans és absolutament imprescindible" i ha afegit que en el futur pròxim tampoc apujaran els tipus màxims ni els efectius d'aquests tres impostos. A més, ha defensat que malgrat haver-se gastat "gairebé 300 milions" durant la pandèmia "per ajudar el teixit productiu del país, les famílies i les persones" ja s'està a un endeutament públic del 33% del PIB després que hagués pujat a un 46% i ha tret pit defensant que això ha estat possible gràcies a una "bona gestió" de les finances públiques que ha vingut acompanyat de creixement econòmic. En aquest sentit, ha remarcat que "si no es vol apujar la pressió fiscal hi ha d'haver ingressos per a l'estat i perquè n'hi hagi ha d'haver creixement econòmic i no és limitant o parant la inversió estrangera, no és apujant els impostos que apuntalarem el creixement econòmic", ha valorat, tenint en compte les propostes d'altres formacions.

El candidat a la reelecció com a cap de Govern també ha recordat que van fer una reforma fiscal aprovada fa uns mesos on es va establir un tipus efectiu mínim del 3% de l'impost de societats i ha lamentat que ara alguns el vulguin pujar al 5%. En aquest sentit, ha destacat que la modificació d'exempcions i deduccions ja es va fer adaptada "a la realitat econòmica i social del país" i que ara el que cal és aplicar aquests canvis.

Espot també ha defensat la creació d'una agència tributària única que serveixi per harmonitzar els diferents impostos sense que això hagi de suposar una major pressió fiscal, ja que únicament es tractaria de repartir la recaptació dels impostos entre les dues administracions "d'una forma que sigui al màxim d'equitativa possible".

Quant a les cotitzacions de la CASS, ha destacat que el repartiment s'hauria de valorar i ha manifestat que això ha de ser objecte "d'un debat pausat, empíric, amb xifres a la mà i amb un sentiment de generositat recíproc tant per part dels interlocutors que representen els assalariats com pels que representen els empresaris". En aquest sentit, ha defensat que és necessari que hi hagi "concertació social" per arribar a un acord tot i que ha afegit que si no s'hi arriba "el govern haurà de prendre decisions, però no vull anticipar aquest debat".

Pel que fa a la proposta de derivar els diners de la branca malaltia a la de pensions, ha destacat que es pot "valorar un cert traspàs" però ha alertat que "no és la mesura ni que prioritzem ni evidentment, com defensen alguns, l'única mesura que portarà una solució al sistema i que garantirà la sostenibilitat del sistema de pensions". Destaca que seria "molt millor" incrementar "una mica les cotitzacions". Així, ha defensat que és millor "que aquests diners vagin a una caixa que saps que anirà específicament destinada a pagar les pensions futures, o actuals per parlar amb millor propietat, que no pas traspassar la branca de malaltia a la de jubilació i això compensar-ho amb un increment d'impostos". En aquest sentit, ha valorat que el que proposa l'aliança socialdemòcrata és "un error i una pujada d'impostos descomunal encoberta".

Quant al fet de si aquest increment s'ha de fer en vuit anys i ser de deu punts, el candidat demòcrata a cap de Govern ha manifestat que considera que aquesta és una proposta de "màxims" i que, per tant, "segurament s'haurà de moderar "sobretot tenint en compte que les circumstàncies actuals no són fàcils". "Segurament haurem de fer un increment que es faci d'una manera més compassada, i més prudent", ha conclòs.