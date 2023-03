Demòcrates impulsarà un programa de gestió pública per incentivar la posada al marcat de pisos buits

Andorra la VellaDemòcrates ha dedicat el primer dia de la campanya electoral a proposar mesures per pal·liar els efectes de la problemàtica de l'habitatge. A l'entrada de l'edifici Armor, un projecte de pisos a preu assequible sorgit arran de la col·laboració publicoprivada, el candidat a la llista nacional taronja, Xavier Espot, ha exposat algunes de les mesures que la formació ha inclòs en el programa electoral per tal de posar més pisos al mercat. Així, un dels principals eixos de treball consistirà en la creació d'un programa de gestió dels habitatges buits. Concretament, la mesura se centra en el fet que aquells propietaris que disposin de pisos buits, i que per qualsevol raó no els han volgut posar al mercat, s'inscriguin en aquest programa on se'ls garantirà "una rendibilitat mínima" per part del Govern, que per la seva banda el posarà al mercat de lloguer a preu assequible, i posteriorment es retornarà l'immoble als propietaris "en el mateix estat de conservació".

Paral·lelament, Espot ha indicat que incidiran "molt més" en la col·laboració publicoprivada, ja que també es treballa "en una mesura consistent en alliberar més sòl de titularitat pública" i concessionar-lo durant un llarg període de temps "a persones o entitats privades per tal que també construeixin edificis de lloguer a preu assequible". Malgrat que el candidat demòcrata ha reconegut que aquesta darrera "és una palanca que no hem acabat d'explotar prou", ha recordat que la majoria del sòl públic és de titularitat comunal, per la qual cosa ha dit que els comuns "hauran de col·laborar" per tal d'entrar en aquest sistema, el qual obligarà a fer modificacions a la llei de transferències. Bàsicament, ha dit, es tracta que "el Govern unilateralment, i amb l'informe preceptiu dels comuns, però no vinculant, pugui decidir que un determinat sòl de titularitat pública comunal es pugui destinar a lloguer a preu assequible i, després, concessionar-lo a entitats o propietaris".

Una altra de les mesures de Demòcrates expressada pel cap de llista consisteix en la creació d'un programa similar a l'Engega o el Renova que garantirà una rendibilitat mínima a aquells privats que construeixin habitatges de lloguer a preu assequible en sòl de la seva titularitat. A banda, cal sumar a aquestes accions la inversió de 50 milions d'euros com a mínim "per continuar fent créixer el nostre parc immobiliari de lloguer de caràcter públic en col·laboració amb la resta d'administracions". "Creiem que amb aquest conjunt de mesures podem atacar de front la problemàtica que tenim, que és una problemàtica social i que hipoteca el nostre creixement econòmic", ha afegit.

En relació amb la pròrroga dels contractes de lloguer, ha posat en relleu que "el que proposem és anar flexibilitzant a poc a poc aquesta pròrroga forçosa", ja que, amb el pas del temps, "cada vegada anem fent el problema més greu i cada cop anem desincentivant més els propietaris privats per tal que construeixin nous habitatges de lloguer a preu assequible". "De vegades aquestes mesures intervencionistes són necessàries, però són mesures pal·liatives i de curt termini", per la qual cosa ha apostat per "albirar mesures a mitjà i llarg termini" que demanen posar més oferta al mercat.

Precisament, amb la voluntat d'afavorir aquesta oferta, Espot ha avançat que s'està gestant un projecte en comú amb la Massana que consisteix en la rehabilitació d'un edifici ja existent per també posar-lo al mercat de lloguer. "No vull fer 'spoiler' ni vull que se m'acusi ara que hem començat la campanya electoral de voler fer anuncis que no toquen. El més probable és que ho fem com Déu mana després d'eleccions", ha asseverat. Tot i això, també ha apuntat que es preveu rehabilitar altres edificis d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Ordino i Sant Julià de Lòria.

Moratòria a la inversió estrangera proposada per Concòrdia

D'altra banda, i preguntat pels mitjans de comunicació sobre la mesura proposada per Concòrida relativa a la moratòria de 18 mesos a la inversió estrangera en immobles, el cap de llista demòcrata ha manifestat que la mesura és "una absoluta improvisació". "Una moratòria d'aquestes característiques no es pot fer sense haver avaluat convenientment les conseqüències econòmiques i socials que això pot suposar. [...] Menys ingressos públics vol dir menys diners per fer polítiques socials, educatives o sanitàries. És una mesura cridanera, però crec que pot ser contraproduent", ha asseverat.

En aquest sentit, ha exposat que des de la formació taronja "el que proposem és justament aquest tipus d'inversions estrangeres de caràcter especulatiu. I no només això, sinó que la compra per part d'estrangers de pisos, taxar-los amb molta major mesura i destinar els diners d'aquesta taxa no només a construir habitatge de lloguer a preu assequible, sinó també destinar a un projecte o a un programa de diversificació econòmica".

Per intensificar de forma paral·lela la negociació de l'acord d'associació, ha explicat que "tots els nostres projectes de diversificació econòmica faran que siguem menys dependents de sectors com el de la construcció i ens permetran d'aquí a un temps adoptar mesures més taxatives com les que proposa Concòrdia, però fer-ho en aquest moment crec que és un error i denota una manca de previsió de les conseqüències que això pot suposar", ha conclòs.