Demòcrates proposa declarar el 30% del territori parc natural

Andorra la VellaDemòcrates ha volgut incidir en el darrer dia de campanya electoral en les propostes per a la sostenibilitat. El candidat a cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu que "la propera legislatura ha de ser la legislatura on realment traspassem una nova frontera en el sentit de promoure un creixement urbanístic ordenat, que tingui més en compte la qualitat de vida" i per aquest motiu la proposta demòcrata és declarar com a parc natural un 30% del territori, amb la voluntat que hi hagi aquesta preservació. També ha esmentat el projecte per declarar el país reserva de la biosfera.

Espot ha destacat que aquesta legislatura ja s'ha donat un impuls a tot allò que té a veure amb la sostenibilitat, el creixement sostenible, la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica. En aquest sentit, ha fet esment a l'aprovació de la llei de sostenibilitat que "albira un nou paradigma en el creixement urbanístic del nostre país i en certa forma el que fa és intentar encarrilar aquest creixement en funció d'una capacitat de càrrega que en el nostre territori és absolutament limitada". D'aquesta manera, ha recordat que els comuns han de dur a terme els estudis de capacitat de càrrega que hauran de tenir una sèrie de paràmetres en compte com per exemple els recursos hidràulics. "El que farà és reordenar l'edificabilitat i segurament reduir-la en certes actuacions urbanístiques particularment d'abast molt gran", ha concretat. També es preveu zonificar i limitar el nombre d'apartaments d'ús turístic i de segones residències en segons quines zones del país "per preservar determinades zones lliures de l'especulació o només destinades a la gent que hi viu permanentment". La gestió dels boscos o una llei de l'aigua que clarifiqui les competències i "un aprovisionament adequat de cara al futur" són altres de les propostes demòcrates. A més, ha recordat l'aposta per les energies renovables. Així, ha recordat que el camí cap a una major sobirania energètica passa necessàriament per les energies netes.

Quant a les veus crítiques amb l'aturada de la construcció mentre els comuns fan els estudis de càrrega, Espot ha descartat un efecte rebot i ha manifestat que cal tenir en compte que la construcció "no està aturada del tot" i que quan els comuns recuperin" les seves competències ja disposarem d'un nou marc normatiu, s'hauran elaborat estudis de capacitat de càrrega i els comuns hauran d'haver adaptat plans d'urbanisme als estudis" i si hi ha més demanda de construcció, aquesta s'haurà "d'adaptar a la nova realitat urbanística".

En el darrer dia de campanya Espot ha fet balanç d'aquestes dues setmanes de contesa electoral i ha manifestat que té una "sensació agredolça". D'una banda, està satisfet ja que creu que han fet "una campanya en positiu, constructiva" on han presentat les propostes i hi ha hagut "molta proximitat al ciutadà" i una gran mobilització de simpatitzants i militants, "absolutament espectacular", ha valorat. Però per l'altra lamenta que "ha passat el que tots sabem i sense intentar buscar responsabilitats concretes, crec que això ha enterbolit una mica la campanya i a mi m'ha disgustat i m'ha desviat una mica dels meus objectius prioritaris". Malgrat tot, ha destacat que espera que el diumenge la gent participi "massivament en les eleccions i creu que el vot judicial (que ha estat important) és "un bon preludi".

A l'inici de la campanya va assegurar que la majoria absoluta era un dels seus objectius i ha manifestat que el veu "factible" perquè han fet una campanya "que ha anat a més". També ha valorat que per part de l'oposició "llevat d'excepcions comptades i no tant dels candidats o caps de llista sinó de vegades de persones que es mouen dins de l'òrbita d'algun partit" la campanya ha estat "neta, constructiva i en clau positiva".