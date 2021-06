Demòcrates tornaria a guanyar les eleccions, amb un 62% dels sufragis

Sant Julià de LòriaDemòcrates per Andorra (DA) seria el partit més votat si es tornessin a celebrar unes eleccions generals i assoliria la majoria absoluta. Així ho revelen els resultats de l'enquesta d'opinió política que aquest dilluns ha fet públics el CRES, i que mostren com la formació taronja rebria el 62% dels vots. El Partit Socialdemòcrata (PS) continuaria sent la segona força política més votada, amb un 20%, i en posicions més allunyades es troben Liberals (10%) i Terceravia (5,48%). En aquest sentit, un 29,7% de les persones preguntades han respost que, en aquests moments, no saben a quina formació donarien suport. L'enquesta s'ha elaborat entre el 30 d'abril i el 13 de maig d'enguany i hi han participat 419 persones de nacionalitat andorrana i 384 de no andorrana.

Entre els partits que la població sent més simpatia, Demòcrates també se situa en la primera posició amb un 34,8%, seguit del PS (14,4%), Liberals (6,4%) i altres (4,9%). Així mateix, un 16,4% de la població assegura que no sent simpatia per cap formació i un 10,5% diu que no ho sap. Per contra, entre les persones que han volgut donar la seva opinió, destaca que el 18,2% asseguren que el PS és el partit que està més lluny de la seva manera de pensar, seguit per Terceravia (15,1%) i Liberals (9%). En relació amb la ideologia de cada enquestat, el director del CRES, Joan Micó, ha assegurat que "hi ha una situació que ens ha passat per primer cop des que fem l'enquesta", que es basa en una polarització de la població cap als partits de centre-dreta (22,2%) i dreta (8,7).

Entrant al detall sobre aquelles personalitats polítiques que generen més confiança en la població, Xavier Espot continua ocupant la primera posició amb un 33,7%, seguit de Pere López (4,7%), Joan Martínez Benazet (4,7) i Eric Jover (1,6%). En una escala de valoració mitjana entre l'1 i el 10, el cap de Govern assoleix un 7,2, el ministre Jordi Gallardo un 5,6, Carles Naudi un 5,4, Pere López arriba a un 5,3, Josep Pintat es queda amb un 5,2, i Carine Montaner és qui rep menor suport amb un 4,6. En conjunt, el grau de confiança que li mereixen els polítics andorrans a la població enquestada és del 6,7 sobre 10. Aquesta valoració, per contra, augmenta quan es pregunta sobre la gestió del Govern des de les darreres eleccions generals de l'abril. En aquest sentit, la població puntua amb un 7,1 el treball dut a terme per l'executiu durant aquest temps.

En relació amb el nivell de confiança envers les institucions i organitzacions, en una escala de l'1 al 10, el coprincipat se situa com la institució menys valorada, amb 4,5 punts, i el segueixen els sindicats (4,7), els partits polítics (5,5), l'administració de Justícia (5,7), el Consell General (6,5) i el Govern (6,6). En aquest cas, la policia és l'entitat major valorada per la ciutadania amb una puntuació d'un 7,1.

En aquesta darrera enquesta del CRES també es demanava sobre les negociacions per l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. Entre les dades més significatives, destaca el percentatge de persones que en l'actualitat han sentit parlar de l'acord, que ara és del 80% mentre que en el 2018 se situava en el 59%. Entre aquells aspectes que la ciutadania creu que ha d'integrar l'acord, hi ha l'obertura econòmica, la circulació de mercaderies i els acords comercials (15,7%), l'economia, l'accés a ajudes econòmiques i subvencions (13,1%), el fet d'estar integrats dins de la UE (8,6%), i la lliure circulació de persones i la mobilitat dels treballadors (7%). Entre els aspectes que poden tenir una incidència negativa per Andorra, hi ha la pujada d'impostos i el control fiscal; la pèrdua de sobirania, o la lliure circulació de persones. En referència al tipus de relació que s'hauria d'acordar, prop del 50% dels enquestats considera que l'acord ha de seguir els passos actuals.