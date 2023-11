Dificultats per dissenyar una llista alternativa a Canillo

CanilloObjectiu en Comú. Aquest era el nom de la plataforma liderada per Albert Torres i Dolors Cabot que es va presentar en les últimes eleccions comunals al 2019. Van perdre davant la llista de Francesc Camp i Marc Casal, però el resultat no va ser dolent.

Per a les comunals del 17 de desembre s'han estat fent moviments perquè hi hagi una llista alternativa a la de demòcrates. Tant amb l'opció de repetir la plataforma Objectiu en Comú com buscar un altre nom i diferents líders.

La possibilitat de reeditar Objectiu en Comú està molt complicada, segons fonts polítiques canillenques, perquè Torres i Cabot han expressat que no volen tornar. L'opció d'un nou projecte tampoc s'ha enlairat a hores d'ara. S'està a l'expectativa d'un 'rush' final amb la motivació de posar davant els demòcrates una alternativa. Les fonts consultades han comentat que fer una llista de dotze persones amb una possibilitat de derrota molt important no és fàcil a cap parròquia, però molt menys a Canillo.