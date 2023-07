Els dinou membres que conformen el Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Andorra la VellaEl Consell Comarcal de l'Alt Urgell estarà formada pels grups de Junts (9 consellers), Compromís (5), ERC (4) i la CUP (1), segons ha recollit Ràdio Seu.

Els nou representants de Junts seran, per aquest ordre: Cristina Barbens, Joan Bullich, Carme Espuga, Alexandra Guàrdia, Jordi Gutiérrez, Josefina Lladós, Marta Poch, Joan Puig i Mireia Tarrats. Com a suplents, hi haurà M. Carme Ribó, Bernabé Fernández, Rosa Andorrà, Maria Pilar Melsió, Judith Corominas, M. Teresa Argerich, David Torrent i Albert Marquet.

Per Compromís, els seus cinc consellers seran Jordi Nadal, Toni Nadal, Jordi Mas Ortega, Santiago Álvarez i Marc Segarra, amb Gemma Tó, Antoni Fiol, Josep M. Sisteró i Toni Mas com a suplents.

Per ERC, les quatre actes de conseller correspondran a Carme Lostao, Antoni Casanova, Jordi Sala i Núria Pubill, que tindran de suplents Núria Tomàs, Marian Lamolla, Sergi Parramon i Mercè Valls.

Finalment, la CUP entrarà al Consell amb Gisela Sellés com a representant, mentre que Arnau Quingles en serà el suplent.