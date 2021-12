Discrepàncies entre la majoria i la minoria d'Escaldes per si els ascensors entre Fiter i Rossell i els Vilars envaeixen zones privades

Escaldes-EngordanyEls consellers de la minoria del comú d'Escaldes-Engordany, Núria Barquín i Jordi Vilanova, han alertat aquest dijous que la instal·lació dels ascensors per connectar Fiter i Rossell i la carretera dels Vilars podria estar-se projectant en un terreny privat. Tal com han comentat els dos representants comunals, "tenim constància que la comunitat ha presentat una al·legació" on consta que la infraestructura no s'ubicarà en un terreny comunal, sinó en una propietat privada, i també s'estaria ocupant "un espai molt petit, però que està en litigi", per la qual cosa es tractaria d'un altre aspecte que impediria dur a terme l'execució del projecte. A més, Barquín ha posat en relleu que justament per aquesta zona hi passa un torrent que se suma a la llista d'inconvenients per a poder construir.

Precisament, l'aprovació del projecte per a la construcció d'aquests ascensors estava inclosa en l'ordre del dia de la sessió de consell de comú que s'ha desenvolupat aquest dijous a la tarda, malgrat que els dubtes expressats pels veïns de la zona en aquest sentit han provocat que el comú hagi decidit posposar la votació a la següent sessió, prevista per a la setmana vinent. Vilanova, però, ha defensat que dins de la documentació facilitada als consellers referent a l'ordre del dia no s'adjuntaven aquestes al·legacions i en cas d'haver procedit a la votació no haurien tingut coneixement. "Els consellers de la minoria ho sabem de casualitat perquè la mateixa propietat ens ha fet arribar aquesta informació", ha indicat, afegint que "una vegada més, aquest comú no és transparent". Amb tot, els consellers han celebrat que la corporació "faci marxa enrere i vulgui dialogar amb la propietat" que, per altra banda, "és el que hem reiterat en diverses ocasions".

Des de l'òptica de la majoria, la visió de la problemàtica és ben diferent. Segons ha explicat la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, el conseller de la minoria Miquel Aleix, que avui no ha estat present a la sala, era coneixedor d'aquesta situació, per la qual cosa "sembla que falta comunicació entre els consellers de la minoria". A més, Gili ha recordat que "les comissions estan obertes" per a tots els membres del comú i ha manifestat que aquesta qüestió ja s'ha tractat amb anterioritat, per la qual cosa ha defensat que les queixes per manca d'informació "són unes paraules desafortunades".

A banda, Gili ha reconegut que no s'han rebut dues al·legacions, sinó una sol·licitud genèrica per part de dos propietaris expressant alguns dubtes. En aquest sentit, ha afirmat que des del departament d'Urbanisme i Cadastre s'han fet les revisions pertinents i s'ha determinat que en cap moment s'està envaint un terreny privat. "El comú està convençut que en cap cas es toca una propietat privada", ha sentenciat la cònsol. Tot i estar segurs d'aquesta situació, s'ha decidit posposar la votació del punt "perquè hem volgut acabar de revisar alguna cosa" i, per tant, "per a nosaltres no hi ha d'haver cap més problema que aquest".

Preguntats sobre una possible paralització del projecte, la cònsol ha argumentat que no és una opció que es contempli i que es parlarà amb els veïns per explicar la postura del comú. En referència al terreny que es troba en litigi, Gili ha reconegut que és cert, malgrat que no és el mateix espai on s'ubicarà l'ascensor i, en relació amb el torrent, "ens han dit que no hi ha cap problema". "Torrents i canals hi ha a molts llocs i, en principi, no hi hauria d'haver res insalvable, però parlarem amb els veïns i se'ls hi comentarà quina és la visió del comú", ha conclòs.

Els casaments en cap de setmana, previ pagament de 50 euros

Un dels acords presos durant la sessió d'aquest dijous ha estat el relacionat amb l'ordinació de preus públics per a l'any 2022. El cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Joaquim Dolsa, ha informat dels punts més importants de l'ordinació, entre els quals destaca l'obligació d'un pagament de 50 euros per aquelles parelles que es vulguin casar a la parròquia en caps de setmana. Segons ha explicat Dolsa, es tracta d'una mesura consensuada de manera conjunta durant la reunió de cònsols i aplicada d'ara endavant per totes les parròquies. Cal destacar, però, que fins a l'actualitat el comú escaldenc no aplicava cap import a les parelles que decidien casar-se.

Durant la roda de premsa posterior al consell de comú, Dolsa ha explicat que s'ha decidit obligar a fer un pagament perquè durant els caps de setmana un treballador públic s'ha de desplaçar fins al comú i esperar que acabi la celebració del matrimoni. Al seu torn, Gili ha indicat que "Escaldes no té cap necessitat de fer això", tot i que s'acabarà posant en pràctica després d'haver arribat a un acord amb la resta de cònsols.

El que podrà variar d'una parròquia a l'altra serà, doncs, la quantia d'aquesta taxa. En el cas de la parròquia escaldenca, Gili ha assegurat que l'import de 50 euros se situa a la part baixa del ventall de preus.

Altres acords del consell de comú

Durant la sessió d'aquest dijous també s'ha aprovat de manera definitiva la delimitació amb terreny comunal d'una parcel·la ubicada al camí d'Ensucaranes. Tal com ha detallat el secretari general, després d'una sèrie d'exploracions sobre el terreny a demanda de la família propietària, s'ha acabat executant una nova delimitació que redueix en uns 40 metres quadrats la mida original.

D'altra banda, majoria i minoria han acordat aplicar una exoneració del pagament de les taxes de foc i lloc, higiene i enllumenat públic a aquelles persones que disposin d'un certificat de minusvalidesa del 33%. Aquest punt s'inclou en l'aprovació de l'ordinació tributària per a l'any 2022.