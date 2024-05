Dolsa opina que Grifols arribarà a Ordino

Andorra la VellaEl conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, considera que el consell d’administració que ha de decidir el futur de Grifols acabarà decantant-se per l’establiment del projecte a la parròquia. “Jo em suposo que, si no passa res imprevist, el consell decidirà continuar. Aquesta és la meva opinió, molt personal” ha puntualitzat el conseller de l’oposició en les declaracions posteriors al consell de comú d’Ordino tradicional de Sancogesma, que ha tingut lloc aquest dijous.

En relació amb aquesta qüestió, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha recordat que, en el seu moment i per raons diverses, la direcció de Grifols va decidir canviar l’equip directiu de la societat i que, per tant, tots aquells projectes que s’havien llançat es van haver de replantejar. “Per revisar el projecte que tenien aquí al prat de la Farga es va crear una societat, que serà la que finalment farà una junta general en la qual els socis de Grifols i els membres d’Andorra Business analitzaran el projecte, ens posaran en context i ens informaran sobre què han decidit” ha detallat la mandatària comunal qui ja ha avançat que, de moment, no s’ha programat la reunió en qüestió. En aquest sentit, Coma ha admès que ara mateix no sap en quina direcció pot avançar aquest replantejament. “Finalment, el 80% de la societat pertany a Grifols. Per tant, penso que han de ser ells qui lideraran aquesta redefinició del projecte” ha apuntat, Coma.

El consell de comú ha estat marcat per un ordre del dia de tràmit en el qual s’han aprovat la proposta d’acord de baixa d’elements immobilitzats de l’ACCO i la proposta d’acord del nou reglament de l’arxiu. Durant les declaracions posteriors al consell, Coma ha celebrat el fet que la parròquia estigui acollint durant aquest dijous la darrera etapa de la 23a edició del Ral·li de les Princeses Richard Mille 2024, que va sortir el 24 de maig des de la plaça Vêndome de París i ha passat per Tours, Saint-Martin-de-Ré, Sarlat-la-Canéda i Carcassona.