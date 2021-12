Dolsa repta Benazet a un debat públic sobre el laboratori P3 de Grifols

OrdinoEl conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha aprofitat les declaracions prèvies a la sessió de consell de comú que s'ha desenvolupat aquest dimecres per convidar al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a un debat a la televisió pública per tractar el projecte del laboratori P3 que Grifols i el Govern instal·laran a Ordino. Durant les seves declaracions, Dolsa ha manifestat que durant el debat el ministre pot "explicar les benevolències del seu laboratori", mentre que ell se centraria a posar en relleu que aquest projecte representarà "un problema greu de salut pública". "No és un problema polític ni econòmic, és un problema de salut. Ells -en referència al Govern- poden explicar el que vulguin, però que no vagi Benazet dient que soc un populista i un intoxicador", ha sentenciat el conseller d'Ordino.

Dolsa ha matisat que la finalitat del debat és "explicar el que toca" i, d'aquesta manera, "qui ens escolti sabrà què s'està tractant perquè s'estan dient moltes falses veritats i això el poble de saber". Segons el conseller comunal, "la maquinària del Govern per amagar el que sigui és important", referint-se, entre altres, a aspectes jurídics, mentre que ha manifestat que, en el seu cas, els tràmits se'ls ha de costejar ell mateix. "No estem jugant al mateix joc", ha aclarit, afegint que després del debat que el tocaria fer, si convé, és una "consulta popular". "Espero que a Benazet li arribi el missatge i estic a disposició per anar a la televisió. Això pot ser un greu problema de salut pública perquè no ens aporta res", ha conclòs.

D'altra banda, Dolsa també ha informat que el recurs administratiu interposat a Govern contra el laboratori no ha prosperat. Segons ha declarat, el Govern ha respost la demanda assegurant que no està legitimat per poder fer un recurs administratiu tenint en compte que es tracta d'un conseller comunal. En aquest punt, "és evident la pregunta que em faig: si un conseller de comú elegit democràticament no li pertoca vetllar pels interessos de la parròquia a qui li pertoca?". Per aquest motiu, ha indicat que la demanda de suspendre temporalment l'acord es troba actualment a la Batllia.