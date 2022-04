Les eleccions generals "com a màxim" s'avançaran al desembre

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que la voluntat del Govern és finalitzar la legislatura, tot i que ha apuntat que, "si s'alineen tots els astres, en l'àmbit de la feina parlamentària i executiva", el màxim que es podrien avançar les eleccions generals seria el desembre. Ho ha fet durant les declaracions a la premsa en el marc de la celebració de la diada de Sant Jordi a Andorra la Vella, i ha assenyalat que considera que la celebració anticipada dels comicis a finals d'anys suposaria "un avançament tècnic de dos o tres mesos".

Amb relació a les possibles divergències entre els membres de l'executiu i els grups que li donen suport, ha defensat la unió de les formacions polítiques i la feina feta fins al moment, tot asseverant que "governar és fer front als problemes, no és un camí de roses" i ha posat en relleu que la tasca dels membres del Govern és "trobar una solució consensuada a les dificultats" tenint en compte tots els problemes i opinions. "La nostra obligació és agafar el toro per les banyes i lidiar amb aquestes dificultats, no abaixar els braços i convocar eleccions a la que venen dificultats", ha dit.

En aquest sentit, ha fet el punt sobre les qüestions que han generat certa polèmica les darreres setmanes, posant en relleu la crisi socioeconòmica que ha comportat l'esclat de guerra a Ucraïna. Així doncs, ha afirmat que després d'haver superat la pandèmia del coronavirus des de l'executiu s'esperava "un període de certa tranquil·litat econòmica i social", però en vista de la situació i la inflació actual, ha recordat que estan treballant en un paquet de mesures, que s'hauran de consensuar amb el consell econòmic i social, per millorar la capacitat adquisitiva de la població i fer front a la crisi. A més, ha fet l'apunt que per poder implementar aquestes accions, és necessari que "el Consell General estigui en plena marxa i que l'executiu estigui constituït", un fet més que justifica la voluntat d'esgotar la legislatura.

Respecte a la cartera de serveis, Espot ha refermat que "no farem marxa enrere", recordant que eren conscients que la seva aprovació generaria "inquietuds i oposicions". D'aquesta manera, ha apuntat que dilluns mantindrà una reunió amb els col·legis professionals per tractar "les quatre o cinc qüestions que generen neguit" per "polir-les o retocar-les si es justifica des de la perspectiva de millorar la qualitat del servei". "La cartera de serveis, en tot cas, es modificarà puntualment, però acabarem la legislatura amb la cartera aprovada i vull creure que també consensuada", ha assenyalat.

Quant a la construcció del recinte multifuncional, ha recordat que la infraestructura suposarà una inversió de 30 milions d'euros, per la qual cosa, "des d'una perspectiva de responsabilitat", s'estan analitzant les possibles ubicacions i els projectes que s'estan duent a terme o que s'executaran per no "precipitar-nos". Així doncs, ha manifestat que quan es tinguin tots els aspectes a analitzar sobre la taula "decidirem on es fa i si es fa", puntualitzant que la intenció del Govern és tirar endavant la instal·lació.

Per cloure, en referència a la polèmica sorgida arran de les adjudicacions a l'empresa del conseller general Ferran Costa, Espot ha considerat que "estem posant la bena abans que la ferida" i ha instat a esperar la resposta a la pregunta efectuada pels grups parlamentaris de la majoria, a través de la qual, ha afirmat, "podrem evidenciar que no hi ha hagut absolutament cap anomalia".