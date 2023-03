Encamp presenta la nova marca turística de la parròquia

EncampEl comú d'Encamp ha presentat, aquest matí, la nova marca turística de la parròquia, que ve a substituir la iconografia anterior, que feia 15 anys que s'emprava. Des del mirador del Circ de Pessons, punt estratègic que queda al bell mig de la parròquia, amb un costat Encamp i a l'altre, el Pas de la Casa, la cònsol major encampadana, Laura Mas, i el conseller de Turisme, Nino Marot, han donat a conèixer la nova imatge.

Aquesta és una m, conformada pel relleu de dos cims que s'aprecien, precisament, des del mirador del Circ de Pessons, i que, en cas de fer-li un gir de 90 graus cap a l'esquerra, es converteix en una lletra E, la primera del nom de la parròquia, conformant aquesta hibridació entre el nom i les muntanyes que l'adornen.

"Aquest logo posa en valor l'atractiu de la muntanya, perquè a Encamp, els 365 dies de l'any tot passa entre muntanyes. Ens serveix per fer valdre tant Encamp com el Pas de la Casa" ha dit Mas. "Aquest logotip ens permet donar una nova portada al món exterior" ha apuntat Marot, que ha afegit que "Encamp és turisme tot l'any: esport i muntanya". A més a més, el conseller ha apuntat que "tots els clubs i entitats esportives, així com esportistes com l'Stefi Troguet o el Roger Puig, entre molts altres que hi ha a la parròquia, que ens ajudaran a difondre la nova marca arreu, on vagin a competir".

Des d'avui mateix, tota la nova imatge turística de la parròquia ja està plenament visible al portal web, així com en els diferents tòtems i punts informatius tant d'Encamp com del Pas de la Casa, completant i modernitzant un canvi d'imatge que no fa, sinó, que situar les muntanyes encampadanes al bell mig de la iconografia dels anys que venen.