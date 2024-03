Debat entre Roca i Baró a les xarxes per la destitució d'Escribano al comú d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa no continuïtat de Josep Maria Escribano com a responsable de la temporada de Música i Dansa ha estat objecte de crítica per part de l'excandidat d'SDP Delfí Roca. Escribano va decidir no continuar després que el comú li oferís una reducció del 40% del que percebia. Roca considera que la nova majoria de comunal del PS i Concòrdia està cometent un error perquè Escribano té "un bagatge cultural i una agenda de contactes que no té preu".

Delfí Roca, però ha anat més enllà i ha comparat el 'cas Escribano' amb el polèmic 'cas Metayer'. Al 2009, amb l'arribada del Partit Socialdemòcrata a Govern es va forçar a marxar la directora del Cor dels Petits Cantors. La decisió va aixecar una forta reacció en contra i el Cor no ha arribat mai a tenir la transcendència i la importància de principi de segle. Roca ha incidit en què en els dos casos, amb rerefons de temàtiques culturals, és el PS qui està directament implicat en la decisió.

El líder del PS, Pere Baró, ha entrat en l'afer, responent a Roca. Ha recordat que quan els socialdemòcrates van acomiadar Caterine Metayer, durant el govern de Jaume Bartumeu, Delfí Roca formava part d'aquell executiu. Ha incidit en què Roca, afí a Bartumeu, tenia "tota la info" del 'cas Metayer al seu abast.

Baró ha fet referència a que el comú era lliure d e fer una oferta a la baixa a Escribano i ell era lliure d'acceptar o rebutjar. I ha ratificat el seu suport a la majoria comunal del PS+Concòrdia.