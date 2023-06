Enric Tarrado és l'únic ambaixador que no renova el seu càrrec

Andorra la VellaEl Principat disposarà de representació diplomàtica a tots els països de la Unió Europea després que el consell de ministres hagi acordat aquest dimecres la designació dels ambaixadors d'Andorra, la majoria dels quals ja han estat nomenats tot i que encara falta cobrir algunes places. Aquesta representació arreu del territori europeu arriba en un moment clau com l'actual en què Andorra afronta la fase final de la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea.

D'aquesta manera, s'ha procedit a la renovació dels màxims representants diplomàtics amb residència a l'estranger. Així, Vicenç Mateu seguirà al capdavant de l'ambaixada a Espanya; Eva Descarrega també continuarà com a ambaixadora a França i al Principat de Mònaco, tot i que ara també incorporarà la República de Portugal (a partir de l'1 de setembre) i seguirà sent la delegada permanent del Principat a la Unesco i la representant personal del cap de Govern al Consell Permanent de la Francofonia; Ester Rabasa ha estat nomenada com a ambaixadora a la Unió Europea, a Bèlgica, a Luxemburg i als Països Baixos; Joan Forner serà l'ambaixador representant permanent d'Andorra al Consell d'Europa, i Elisenda Vives serà la representant permanent d'Andorra a les Nacions Unides i ambaixadora del Principat als Estats Units, a Mèxic i al Canadà.

Així doncs, l'únic ambaixador que no repetirà, a petició seva i per raons personals, serà Enric Tarrado, qui fins ara havia estat representant diplomàtic a Hongria, Romania, a la República Txeca i a la República Eslovaca.

D'altra banda, el consell de ministres també ha acordat nomenar diferents ambaixadors no residents en destinacions on Andorra té oficina diplomàtica. Aquest és el cas de Ferran Costa, que serà ambaixador de les Nacions Unides a Ginebra, Suïssa i Liechtenstein, i Jaume Serà, que serà ambaixador a la República d'Àustria i a Alemanya, representant permanent a l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i a l'Oficina de les Nacions Unides a Viena.

Així mateix, el Govern també ha acordat la ratificació d'ambaixadors no residents com és el cas de Carles Álvarez-Marfany, que serà representant diplomàtic a la Santa Seu i a la República de San Marino; Gil Rossell, nomenat ambaixador als països nòrdics, i Carles Jordana, que serà ambaixador al Regne Unit, a Irlanda del Nord i a la República d'Irlanda.

En el capítol d'ambaixadors no residents s'incorporen Clara Pintat com a representat a la República italiana; Ricard Fiter com a ambaixador a la República d'Eslovènia i la República de Croàcia, i Gemma Cano, que avui s'ha ratificat com a introductora d'ambaixadors i a la qual es nomena també com a ambaixadora a la República de Malta, a la República Hel·lènica, a la República de Xipre i a la República de Bulgària.

Una vegada aprovat el nomenament dels ambaixadors, el ministeri d'Afers Exteriors procedirà a la demanda del plàcet per als nous integrants.