Enseñat, contrari d'entrar el pressupost al setembre mentre Espot no avança la data d'eleccions

CanilloEl president del grup Demòcrata, Carles Enseñat, es mostra contrari, almenys en part, a avançar "tècnicament" les eleccions i seria partidari de finalitzar la legislatura si aquesta permet executar els 21 projectes i propostes de llei que hi ha tràmit parlamentari actualment. Ho ha manifestat en declaracions a la premsa aquest dijous en el marc de la celebració del Dia de Meritxell, quan ha indicat que el debat d'orientació política que tindrà lloc la setmana vinent "no és el moment per anunciar la data dels nous comicis generals" i ha assenyalat que la solució a les diferents situacions complicades que es viuen al país passa per l'aprovació de la vintena de legislacions que hi ha avui dia damunt la taula dels consellers generals.

En aquest sentit, i qüestionat sobre el possible avançament "tècnic" de les eleccions, ha destacat que si s'anunciés la data la setmana que ve aquestes lleis "decaurien perquè la importància i la prioritat se l'enduria el pressupost i avançar eleccions". Per això, defensa que primer cal "evacuar aquestes 21 lleis i després fer el pressupost". D'aquesta manera, ha explicat que quatre ja es troben en comissió i altres són tractats internacionals que passaran "ràpidament".

Enseñat ha posat en relleu que n'hi ha que són molt importants, com per exemple la de la justícia i que s'haurien d'aprovar peti qui peti. Així, en aquest cas, creu factible fer-ho al mes de novembre. En relació amb el pressupost, ha subratllat que a la comissió de Finances s'hauria d'aprovar la llei de l'IS, la qual considera "essencial", ja que estipula que "tothom que guanya diners ha de pagar impostos". El president del grup taronja considera que es pot anar tranquil·lament a eleccions al març o l'abril havent liquidat la feina que el Consell General té pendent. "Per què hem de renunciar a lleis que són rellevants per a la ciutadania?", s'ha demanat defensant precisament que es clogui la feina pendent al Consell.

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha asseverat que, en el cas que es dugués a terme un avançament "tècnic" de les eleccions, aquest seria en funció de l'estat en el qual estiguessin els projectes legislatius al Consell General. Així doncs, ha exposat que el fet important és dur a terme els comicis "en el moment propici" i que dependrà de la feina que es dugui a terme els pròxims mesos. En relació amb si l'actual líder de l'executiu té previst tornar-se a presentar com a cap de llista de la formació taronja, ha manifestat que, tot i que en el seu interior potser ja té una decisió presa, aquesta "no és unilateral" perquè haurà de ser avalada, o no, per l'executiva del propi partit.