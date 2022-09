Enseñat demana que els sous s'apugin al mateix nivell que l'IPC

Andorra la VellaCarles Enseñat s’ha mostrat convençut que hi haurà un pacte polític i social per lluitar contra els greus problemes que està causant l’augment de la inflació, el preu de l’habitatge o l’emergència energètica. El president del grup parlamentari demòcrata ha incidit en què potser no serà “unànim”, però sí “majoritari”. Ha indicat que es pactarà per donar sortida a la lluita contra la dificultat d’accedir a l’habitatge i el preu actual dels arrendaments. Ensenyat ha incidit en què la lluita contra l’impacte de l’augment del cost de la vida.

El polític encampadà ha indicat que actualment encara no se sap quin serà l’IPC d’aquest any, “encara que ara ens trobem entre un 6 i un 6,8% i possiblement baixi una mica el que permetrà que els preus no siguin tan cars a l’hivern”. Ensenyat ha estat clar, però en el sentit que “l’augment del cost de la vida s’ha d’equilibrar amb un augment dels salaris” que estigui al mateix nivell.

El president del grup demòcrata ha fet referència al problema de la protecció del medi natural “amb una construcció desmesurada i que no està destinada a aportar solucions al problema de l’habitatge”, sinó a fins especulatius.