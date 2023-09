Ensenyat destaca els avenços en igualtat de la societat andorrana a la Conferència de Presidentes i Presidents de Parlaments

DublínSegona i última jornada de la Conferència Europea de Presidentes i Presidents de parlaments que se celebra a Dublín, Irlanda, en la qual participen representants de 60 països. Al llarg del d’aquest divendres ha tingut lloc la sessió plenària en què els presidents i presidentes dels diferents parlaments europeus han exposat la situació dels seus països i institucions en àmbits com la igualtat, la diversitat o els desafiaments democràtics en períodes d’inestabilitat.

El síndic general, Carles Ensenyat, ha incidit en els avenços que ha fet la societat andorrana en termes d’igualtat. En aquest sentit, ha destacat que “tot i que el Consell General ja fa 11 anys que va assolir la paritat en la seva composició, l’any passat es va establir una quota de composició de llistes electorals per obtenir una representació equilibrada de dones i homes, de manera que els candidats de cada sexe representin -almenys- el 40% de la llista”. A més, ha remarcat que el Consell General ha viscut recentment una fita històrica amb una Sindicatura plenament formada per dones i la primera dona síndica general. “La meva predecessora, la síndica Roser Suñé, es va convertir, per primera vegada en els més de set-cents cinquanta anys d'història de la nostra institució, en la primera dona elegida presidenta del Parlament” ha subratllat.

Per acabar el seu discurs, Ensenyat ha traslladat a tot el plenari la necessitat de continuar treballant per garantir “la igualtat i la diversitat com a valors fonamentals a les nostres societats i que tothom tingui les mateixes oportunitats en tots els àmbits de la vida, incloses les eleccions parlamentàries”.