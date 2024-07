Neguit a l'oposició pel Pacte d'Estat de Salut

Andorra la VellaEl líder de l'oposició, Cerni Escalé, ha expressat les seves reserves a aquest diari sobre el pacte de salut, completat avui amb l'absència de la majoria dels grups parlamentaris del Consell General. En les seves declaracions, el líder de Concòrdia al Consell ha subratllat la importància de la cultura del pacte i del consens, però ha criticat que un acord genèric no suposa un avanç real per al país.

"La cultura del pacte i del consens és important en la mesura que ens permeti adoptar solucions valentes i que adrecin els problemes del país. El consens sobre un full de ruta genèric no ens fa avançar. Pensem també que el Ministeri de Salut ha de mantenir un diàleg estable amb els col·legis i professionals del gremi, independentment d’acords puntuals", ha declarat Escalé.

"Seguirem treballant per una política sanitària que permeti una atenció de més qualitat: ho farem des del Consell General i en contacte amb els col·lectius sanitaris. Necessitem accions més enllà de les paraules", ha afegit.

El SAAS vol mirar cap al futur

En contrast, la ministra de Salut, Helena Mas, ha detallat en roda de premsa els sis projectes legislatius que es portaran a terme durant aquesta legislatura, inclòs el projecte de l’OMS del control del tabac, la llei d’ordenació farmacèutica, la llei de l’oblit sanitari, una modificació de la llei de professions titulades, la llei del SAAS, i la llei del medicament.

Mas s'ha mostrat satisfeta per la signatura del pacte, destacant que aquest "és per la sostenibilitat i l’eficiència del sistema sanitari" i ha descrit el dia com un "tret de sortida" amb el compromís de 39 actors de salut del Principat.

El PS i Andorra Endavant qüestionen que sigui un Pacte d'Estat

Altres líders parlamentaris han compartit crítiques similars a les d'Escalé. Pere Baró ha qüestionat la validesa del pacte denominat 'd'estat' quan no compta amb el suport de cap grup parlamentari de l'oposició i moltes associacions del país. Carine Montaner, líder del grup Andorra Endavant, també ha destacat la situació crítica del SAAS, reclamant una enquesta anònima per detectar els problemes per departament, una petició que ha estat rebutjada diverses vegades en els últims nou anys.