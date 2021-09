Escaldes-Engordany preveu construir l'aparcament de davant l'església a principis de l'any que ve

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany preveu que la construcció de l'aparcament al davant de l'església de Sant Pere Màrtir pugui començar a principis de l'any que ve i que s'allargui uns vuit mesos i mig. Aquest dilluns s'ha començat a posar fil a l'agulla amb l'adjudicació de la redacció del projecte i direcció de l'obra d'excavació, sosteniment i construcció d'aquest aparcament soterrat que comptarà amb dues plantes. De manera paral·lela, a la sessió de consell de comú d'aquest dilluns s'ha informat que el comú rebrà en cessió uns locals a un edifici que es construirà a l'avinguda del Fener número 28.

D'aquesta manera, l'empresa que ha de redactar el projecte per a la construcció del pàrquing soterrat a la parcel·la de l'antic hotel Casino disposa ara d'un mes i mig per fer els treballs i tot seguit es publicarà el plec de bases per trobar l'empresa constructora amb la previsió que la construcció es pugui "adjudicar abans de finals d'any", tal com ha comentat la cònsol major, Rosa Gili, que ha afegit que les obres podrien, llavors, començar entre els mesos de gener i febrer i estar enllestits en vuit mesos i mig. La nova infraestructura comptarà amb 80 places d'aparcament, amb la qual cosa, ha comentat Gili, es "multiplicarà per tres" la capacitat actual de l'aparcament horitzontal que hi ha en aquesta mateixa parcel·la. Cal recordar que sobre aquest aparcament soterrat el comú vol bastir un edifici multifuncional que s'afrontaria de cara a l'any que ve, un cop acabat el pàrquing.

Des de l'oposició de Demòcrates han votat a favor d'aquesta adjudicació, ja que han manifestat que estan d'acord amb la infraestructura, tot i que el conseller Miquel Aleix ha destacat que amb aquest aparcament "no serà suficient per cobrir les necessitats de la part alta" i ha tornat a insistir que el que consideren "prioritari i necessari" és l'aparcament de 600 places que l'anterior majoria havia planificat a la zona de l'Obac. En aquest sentit, han demanat a la majoria quin és l'estat de les negociacions per a aquest aparcament i Gili els ha respost que s'hi continua "treballant", ja que des de la majoria "no es renuncia al projecte" però ha recordat que volen redefinir el projecte. De fet, ha destacat que la setmana que ve hi ha prevista una reunió amb la propietat del terreny.

D'altra banda, el comú rebrà tres locals situats a l'avinguda del Fener 28 gràcies a la cessió obligatòria del 15%. D'aquesta manera, l'empresa constructora ha proposat al comú pagar en espècies aquesta cessió i ho fa a través de la cessió d'uns locals de 1.000 metres quadrats. A més, i en aquest mateix espai, el comú adquireix 122 metres quadrats per completar la superfície cedida i d'aquesta manera poder disposar de la totalitat dels tres locals. En aquesta operació el comú invertirà 284.000 euros, un preu que tal com ha comentat el cònsol menor, Joaquim Dolsa, està "per sota del preu de mercat". "És una oportunitat molt interessant per al comú i no la podíem deixar passar", ha comentat Gili. Tal com informen des del comú el valor dels locals que l'empresa cedeix està en uns 2,3 milions d'euros. Des de l'oposició han votat a favor d'aquest acord i de la compra dels 122 metres quadrats, però Aleix ha manifestat que troben "a faltar que hi hagi un pla estratègic de què s'hi vol ubicar per evitar duplicitats" i ha incidit que és "importantíssim que no es desvitalitzi la part alta", on hi ha diversos locals que estan llogats. Dolsa els ha assegurat que ni la biblioteca ni el CAEE es traslladaran al Fener i ha destacat que hi ha "molts departaments" que demanen més espais, amb la qual cosa hi podrien anar instal·lacions culturals o esportives en aquests locals. De totes maneres, ha assegurat que la decisió es prendrà "aviat" i ha posat en relleu que actualment el comú paga 350.000 euros en lloguers cada any, un import al qual cal afegir els 1,5 milions en terrenys per a aparcaments. En aquest sentit, ha defensat que la política que es vol seguir des de la majoria és la d'anar "rebaixant aquesta xifra" optant per ubicar serveis comunals en espais propis. Dolsa també ha defensat que el comú hagi mantingut el 15% de cessió, ja que això permet operacions com la que s'ha aprovat aquest dilluns.

D'altra banda, el consell de comú celebrat aquest dilluns també ha donat el vistiplau perquè se signi el conveni que ha de permetre que l'hospital Nostra Senyora de Meritxell es pugui connectar a la xarxa d'aigua potable d'Andorra la Vella. Això permetrà que es pugui donar servei i no es produeixin situacions com la de l'estiu del 2015, en què una forta esllavissada va deixar sense subministrament Escaldes-Engordany i, per tant, l'hospital.

D'altra banda, cal destacar que el comú ha tancat el segon trimestre de l'any amb un superàvit de 3,8 milions fruit d'uns ingressos de 14,8 milions (el 64% del pressupostat) i unes despeses de 10,6 milions (el 28% del total). Dolsa ha fet èmfasi en el fet que s'ha tancat el semestre havent compromès un 46,56% del total d'inversions reals pressupostades per valor d'onze milions. També ha posat en relleu que l'endeutament se situa en 9,7 milions i que també s'ha rebaixat respecte dels onze milions amb què es va començar l'any i ha recordat que aquest import correspon a préstecs que vénen de mandats anteriors. En aquest sentit, ha defensat que la situació financera del comú és bona. Una circumstància que han celebrat des de l'oposició.